POLICIALES DEL DIA JUEVES
VILLA DOLORES – APREHENDIDOS POR ENTORPECIMIENTO FUNCIONAL
12:10 HORAS DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL REALIZO LA APREHENSIÓN, EN EL EDIFICIO DE TRIBUNALES, DE DOS PERSONAS MAYORES DE EDAD, DOMICILIADAS EN ESTA CIUDAD, LOS QUE INCURRIERON EN EL DELITOS DE ENTORPECIMIENTO FUNCIONAL EN EL NORMAL DESEMPEÑO DE UN ACTO JUDICIAL, QUEDANDO ALOJADO EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
VILLA DOLORES – APREHENDIDA POR FALSO TESTIMONIO
12:45 HORAS DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL REALIZO LA APREHENSIÓN, EN EL EDIFICIO DE TRIBUNALES, DE UNA PERSONA MAYOR DE EDAD, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD, LA QUE INCURRIÓ EN EL DELITOS DE FALSO TESTIMONIO, QUEDANDO ALOJADO EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
VILLA DOLORES – SECUESTRO DE VEHÍCULO CON PEDIDO
12:00 HORAS DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES REALIZO EL SECUESTRO DE UNA PICK-UP CHEVROLET S-10, LA QUE REGISTRABA PEDIDO DE SECUESTRO DE TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA CAPITAL POR LOS DELITOS DE ESTAFA Y SUSTITUCIÓN DE DOMINIO PUBLICO REGISTRAL (PATENTE), QUEDANDO DEPOSITADAS EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE TURNO.
VILLA DE LAS ROSAS –ALLANAMIENTO POSITIVO
22:20 HORAS DE LA VÍSPERA, PERSONAL DE LA COMISARÍA VILLA DE LAS ROSAS REALIZO ALLANAMIENTO EN UNA VIVIENDA DE LOS POZOS, EN RELACIÓN A UN HECHO DELICTUAL QUE SE INVESTIGA, SECUESTRANDO UN PALO DE MADERA, UNA CADENA Y UN CANDADO, LOGRANDO EL ESCLARECIMIENTO DE LA CAUSA.
VILLA DOLORES –ALLANAMIENTO POSITIVO
22:30 HORAS DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL DIO CUMPLIMIENTO A ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO PARA UNA VIVIENDA DE ESTA CIUDAD, EN RELACIÓN A UN HECHO DELICTUAL QUE SE INVESTIGA, SECUESTRANDO PRENDAS DE VESTIR Y UNA MOCHILA, LOGRANDO EL AVANCE EN EL ESCLARECIMIENTO DE LA CAUSA.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE DE TRANSITO
15:35 HORAS DE LA VÍSPERA, OCURRIÓ ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALLE MARIANO MORENO DE ESTA CIUDAD, PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA 110CC. CONDUCIDA POR UNA MUJER DE 20 AÑOS Y UNA MOTOCICLETA 150 CC. CONDUCIDA POR OTRA MUJER DE 19 AÑOS, AMBAS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, LAS QUE RESULTARON CON LESIONES LEVES (EXCORIACIONES) POR LO QUE FUERON TRASLADADAS AL HOSPITAL VILLA DOLORES DONDE SE LES REALIZARON LAS CURACIONES Y SE RETIRARON A SUS DOMICILIOS.
PELIGRO DE INCENDIO
EN EL DÍA DE LA VÍSPERA, EN HORAS DE LA TARDE, SE REGISTRARON DOS FOCOS DE INCENDIO DE PEQUEÑA MAGNITUD, UNO EN ESTA CIUDAD Y EL RESTANTE EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ; EN AMBOS CASOS TRABAJO PERSONAL DE BOMBEROS LOGRANDO SOFOCARLOS SIN REGISTRARSE VICTIMAS NI DAÑOS MATERIALES, INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES A LOS FINES DE ESTABLECER LOS RESPONSABLES DE LA QUEMA.
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