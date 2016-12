LA LUCHA POR LOS DERECHOS DE LA MUJER CONTINUAN TODOS LOS DIAS

En estos días, se conoció una nueva condena por violencia de Género en Villa Dolores a un joven de 23 años de edad llamado Emmanuel Zosso, quien fue autor de un aberrante hecho. La justicia lo condenó por golpear y ocasionar lesiones a la joven Yanina Pereyra, quien el 14 de julio del año pasado, a una semana después de cumplir 21 años, Emanuel Zosso le propinó una golpiza en el rostro, en las piernas y en las rodillas y luego de golpearla la encerró en una habitación durante cinco días, para que no la vieran familiares ni amigos. El caso llega a juicio de la mano de la fiscalía numero 2 cuyo titular es el Dr. Sergio Cuello.

El abogado representante de la víctima es el reconocido Dr. Christian Casas Cassataro, quien agradeció públicamente el rápido accionar de la justicia y la eficaz recolección de la prueba a la policía. El Dr. Casas, como de costumbre, se brindó sin condiciones al dialogo con VDX.

CUÁL ES LA CONDENA RECIBIDA POR ZOSSO?

El acusado confesó los hechos y recibió como pena 2 años y seis meses de prisión efectiva, mas el año que ya lleva privado de su libertad. Le recuerdo que estaba preso desde que a ocurrió el hecho. Además también quedaron detenidos los padres del agresor por entorpecer el trabajo de los funcionarios judiciales.

QUE SIGNIFICA UN RESULTADO ASÍ?



Mire, esto es claro como el agua, el que toque o golpee a una mujer sepa que quedara detenido y con pena suficiente para que se dé cuenta que la mujer se ama y se respeta, si no la quieres déjala ir, pero no la golpees. Quiero destacar, agradecer y felicitar a la única persona que por su valentía se pudo hacer justicia, ahora hay que cuidar y contener a esta mujer que cerró una triste etapa de su vida y hoy es una mujer diferente, donde ni ella ni nadie permitirán que esto vuelva a pasar, gracias Yanii Pereyra, por ser tan valiente.

LA VIOLENCIA DE GENERO ES SIEMPRE CONTRA LA MUJER ?



No, puede ser violencia contra la mujer o contra el hombre, yo estoy defendiendo a la mujer y con orgullo puedo decir que me han tenido como referente en la materia, ya que en estos momentos tengo 4 casos con condena por este tema aparte del que se acaba de juzgar, y en la fiscalía del Dr. Castro estamos llevando un caso de San Pedro, que salió en los medios también.

QUE ES LA VIOLENCIA DE GENERO ?



La violencia es aquella conducta que se realiza de manera consciente y adrede para generar algún tipo de daño a la víctima. Existen tres tipos claramente diferenciados de lo que es la violencia de género, en primer lugar, se encuentra la llamada violencia física que es aquella en la que la mujer es víctima de malos tratos que dejan huellas en su aspecto. Este sería el caso de golpes, empujones, patadas, mordiscos o todos aquellos que son causados por el agresor al hacer uso de sus manos o de objetos como pueden ser armas blancas o elementos contundentes. En segundo lugar, está la conocida como violencia psicológica. Esta es la que tiene lugar cuando el hombre ataca a la mujer mediante insultos, humillaciones, desprecios o amenazas. De esta manera, la vsienta despreciada, indefensa e incluso a veces hasta sentirse culpable de las reacciones de su pareja, que es aquella que se caracteriza porque el hombre intenta que la mujer no tenga acceso al trabajo o al dinero familiar para que así dependa únicamente de él, y también es violencia de género cuando el agresor utiliza convencimientos para que su víctima se aísle de su entorno y no tenga contactos con nadie que pueda abrirle los ojos y ver la situación en la que se encuentra y En tercer lugar, además de la violencia de género física y psicológica, está la sexual. En este caso, el hombre utiliza la coacción o la amenaza para establecer relaciones sexuales no deseadas por la mujer.

QUE LE DIRIA A LAS MUJERES VICTIMAS DE ESTA SITUACIÓN ?



Los casos de violencia genero no suelen ser denunciados ya que la víctima puede estar atemorizada por convivir con el violento o incluso puede sentir vergüenza por la situación. Le digo que la violencia contra la mujer es un problema histórico y cultural, pero que sepan que hoy las legislaciones contemplan una discriminación positiva respecto a este género, ya que se la protege sobre el hombre. El miedo, la falta de contención y la imposibilidad de vislumbrar una salida suelen ser motivos por los cuales las mujeres que son víctimas de violencia de género se mantienen en ese lugar y soportando el sufrimiento y las agresiones. Mi objetivo es asesorar a todas las mujeres con sus hijos que sufran este problema y les digo, que no tengan miedo de pedir ayuda. Mi lucha por los derechos de la mujer continúan todos los días.