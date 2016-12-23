RESUMEN POLICIAL DEL DIA VIERNES
SAN JAVIER, LA PAZ Y V. DOLORES – CONTROLES DE MOTOCICLETAS.
EN LA TARDE DE AYER, FUERON SECUESTRADAS UN TOTAL DE SEIS MOTOCICLETAS POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA EN CIRCUNSTANCIAS QUE DURANTE EL CONTROL, LOS CONDUCTORES SE ENCONTRABAN EN INFRACCIÓN A DISTINTOS ART. DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA, COMO O SON FALTA DE CASCO, DOCUMENTACIÓN DEL RODADO Y FALTA DE CHAPA PATENTE, INICIÁNDOSE LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES.
APREHENSIÓN POR HURTO
19:00 HORAS DE AYER, EN CALLE ITALIA Y BRISUELA PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA REALIZO LA APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA DE UN HOMBRE DE 37 AÑOS CON DOMICILIO EN CHANCAN, QUIEN MOMENTOS ANTES QUE SE HABÍA APODERADO DE VARIOS ELEMENTOS DESE EL INTERIOR DE UN VEHICULO, SIENDO ESTA CIRCUNSTANCIA ADVERTIDA POR EL DAMNIFICADO QUIEN SOLICITO LA PRESENCIA DE LA PATRULLA, QUEDANDO ALOJADO EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE POR EL DELITO DE HURTO.
ALLANAMIENTO POSITIVO
19:10 HS DE AYER, PERSONAL DE LA UNIDAD JUDICIAL DILIGENCIO OFICIO JUDICIAL DE ALLANAMIENTO CON RESULTADO POSITIVO EN UNA VIVIENDA DE BARRIO SANTA RITA EN RELACIÓN, LUGAR DONDE SE SECUESTRARON VARIOS ELECTOS, TODOS RELACIONADOS A LA CAUSA QUE DICHA UNIDAD JUDICIAL INVESTIGA.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE CON LESIONES LEVES.
20:00 HORAS, DE LA VÍSPERA, OCURRIÓ ACCIDENTE DE TRANSITO EN LA ESQUINA DE AV. BELGRANO Y DEAN FUNES, ENTRE UNA PIK UP TOYOTA HILUX CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 24 AÑOS CON DOMICILIO EN BARRIO ARDILES Y UNA MOTOCICLETA MOTOMEL 110 CC CONDUCIDA POR UNA MUJER DE 64 AÑOS CON DOMICILIO EN VILLA SARMIENTO, RESULTANDO ESTA ULTIMA CON LESIONES LEVES QUIEN ATENDIDA EN LA GUARDIA DEL HOSPITAL LOCAL, UNA VES ATENDIDA SE RETIRO A SU DOMICILIO.
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