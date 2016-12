INAUGURARON PLAZOLETA EN BARRIO LOS OLIVOS

En la noche de este jueves se dejó inaugurado el espacio público denominado Plazoleta PISA PISUELA en el Plan de Viviendas “Cáritas” de Barrio Los Olivos.

Presidió el acto la Intendente Carmen Gloria Pereyra, quien estuvo acompañada por funcionarios municipales, miembros de su gabinete y vecinos del sector.

El emprendimiento se enmarca dentro del programa “Mi Plaza, Mi Barrio”, y por imperio de la Ordenanza N° 2.448, se le impuso el nombre de PISA PISUELA.

El espacio verde cuenta con una superficie de 2.156 m2 y cuenta con diversos juegos para que puedan gozar los niños del sector.

La vecina Vanesa Flores dirigió breves palabras resaltando el beneplácito de los vecinos por contar con este nuevo espacio de juego para los niños y que también utilizarán los mayores.

La Intendente Gloria Pereyra manifestó que “hoy es un gusto estar aquí con este panorama de los chicos jugando en la plazita. Estamos presentes en este barrio de la ciudad dando cumplimiento al programa municipal Mi Plaza, Mi Barrio. Si la política es el arte de lo posible, como dicen algunos, esto no es ni arte ni posible, es realidad total como se merecen los vecinos, con Orden, Equidad y Honestidad. Los vecinos de este sector eligieron un nombre (Padre Quique), pero la legislación vigente no nos permite llevar adelante la inquietud vecinal porque la ley prohíbe imponer nombres de personas vivas a los espacios públicos. Esta Municipalidad estará siempre al lado de los vecinos y, si no hay trabajo mancomunado, el progreso no existe. Por eso trabajamos junto a los vecinos y las realidades están a la vista”.

Luego, vecinos del barrio entregaron un presente a la autoridad municipal y en el final se descubrió la tradicional placa recordatoria que perpetúa el momento de la inauguración.