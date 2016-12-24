POLICIALES DE SABADO
LOS CERRILLOS – ACCIDENTE CON LESIONES LEVES.
* 11:25 HORAS DE LA VÍSPERA, OCURRIÓ ACCIDENTE DE TRANSITO EN LA ESQUINA DE CALLE MANUEL GARCÍA Y BUENOS AIRES, ENTRE UNA MOTOCICLETA HONDA 250CC CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 34 AÑOS Y UN RENAULT 12 CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 37 AÑOS. AMBOS CON DOMICILIO EN ESA LOCALIDAD. RESULTANDO EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR CON LESIONES LEVES, SIENDO TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL.
* 21:45 HORAS DE LA VÍSPERA, OCURRIÓ ACCIDENTE DE TRANSITO EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ, EN CALLE PUBLICA DEL PARAJE LAS CHACRAS, PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA MOTOMEL 150CC CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 25 AÑOS, ACOMPAÑADO POR OTRO HOMBRE DE 40 AÑOS, AMBOS DOMICILIADOS EN ESE PARAJE. POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, EL CONDUCTOR PERDIÓ EL CONTROL DEL RODADO. CAYENDO AMBOS, PRODUCIÉNDOLE LESIONES. POR LO CUAL FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL REGIONAL. RESULTANDO AMBOS CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
* 01:17 HORAS DE LA MADRUGADA, OCURRIÓ ACCIDENTE DE TRANSITO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, EN CAMINO AL BARRIAL, PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA GILERA 110CC CONDUCIDA POR UN MENOR DE 15 AÑOS. POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, EL CONDUCTOR PERDIÓ EL CONTROL DEL RODADO. CAYENDO DEL MISMO PRODUCIÉNDOLE LESIONES. POR LO CUAL FUE TRASLADADOS AL HOSPITAL REGIONAL. RESULTANDO CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
VILLA DOLORES – RECUPERO DE ELEMENTOS SUSTRAÍDOS
11:20 HORAS DEL DÍA VIERNES, PERSONAL POLICIAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES, LUEGO DE TOMAR CONOCIMIENTO DE UN HECHO DE HURTO, DEL CUAL RESULTA DAMNIFICADA UNA MUJER MAYOR DE EDAD DOMICILIADA EN VILLA SARMIENTO. TRAS REALIZAR TAREAS INHERENTES A SU FUNCIÓN INVESTIGATIVA, PROCEDIÓ AL SECUESTRO, DESDE BARRIO COLON, DE UNA BICICLETA MARCA VENZO RODADO 27,5. ESCLARECIÉNDOSE EL HECHO. QUEDANDO EL ELEMENTO SECUESTRADO A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA.
VILLA DOLORES – SECUESTRO DE MOTOCICLETA
EN LA TARDE DE AYER, FUE SECUESTRADA UNA MOTOCICLETA POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA EN CIRCUNSTANCIAS QUE LA CONDUCTORA UNA JOVEN DE 20 AÑOS, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD, REALIZABA MANIOBRAS PELIGROSAS PARA SU INTEGRIDAD Y LA DE TERCEROS. INFRINGIENDO EL CÓDIGO DE CONVIVENCIA, INICIÁNDOSE LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES.
ALLANAMIENTO POSITIVO
19:30 HS DE AYER, PERSONAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES DILIGENCIO OFICIO JUDICIAL DE ALLANAMIENTO CON RESULTADO POSITIVO EN UNA VIVIENDA DE BARRIO AERONÁUTICO EN RELACIÓN, LUGAR DONDE SE SECUESTRADO UN TELÉFONO CELULAR MARCA SAMSUNG Y LA SUMA DE MIL DOSCIENTOS PESOS, TODOS RELACIONADOS A LA CAUSA QUE DICHA DIVISIÓN INVESTIGA.
DEAMBULACIÓN DE ANIMAL EN LA VÍA PÚBLICA
* DÍA VIERNES 15:20 HORAS, PERSONAL DEL COMANDO DE ACCIÓN PREVENTIVA, SECUESTRO, EN CALLE ALMIRANTE BROWN S/NRO., DE UN ANIMAL EQUINO QUE DEAMBULABA EN LA VÍA PUBLICA SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, CONFIGURANDO UN PELIGRO PARA EL TRANSITO VEHICULAR, INICIANDO LAS ACTUACIONES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN CONTRA DEL ENCARGADO DE SU CUIDADO.
* 06:00 HORAS DE LA FECHA, PERSONAL DEL DESTACAMENTO LOS HORNILLOS, SECUESTRO DOS ASNOS, QUE DEAMBULABAN POR LA RUTA 14 A LA ALTURA DE LOS SEMÁFOROS, SIN NINGUNA MEDIDA DE SEGURIDAD, CONFIGURANDO UN PELIGRO PARA EL TRANSITO VEHICULAR, INICIANDO LAS ACTUACIONES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN CONTRA DEL ENCARGADO DE SU CUIDADO.
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