PROCURAN ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL EN LA ZONA

El equipo técnico del COPRETI (Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil) se hizo presente en la Delegación local del Ministerio de Trabajo. Estuvo allí Franco Moguetta, quien es Vice Ministro de Trabajo en la provincia, y que se prestó gustosamente al diálogo con VDX.

¿Cuál es el motivo de su presencia en Villa Dolores?



Es un gusto enorme estar aquí en esta ciudad de Traslasierra. Hoy hemos llegado a contarle a nuestra Delegación, como también a gremios donde creemos que el trabajo infantil es una problemática un poco más acentuada que en otras actividades, como lo que tiene que ver con el ámbito rural, los trabajadores agrarios, los del ladrillo, etc, para que tomen cabal conciencia de los riesgos que acarrea el trabajo infantil.

¿En nuestra zona se da mucho el trabajo infantil?



Así es. Es un poco propio de los ámbitos apartados de los grandes conglomerados y en los ámbitos rurales en donde es más difícil el acceso para el control y todos sabemos que cuando menos se controla, más margen queda para que se desvíe la situación del buen camino. Pero no solamente el control ayuda a erradicar este tipo de prácticas, sino que también tiene que la concientización y mucho pasa por el cambio cultural o de algunas costumbres. Quiero hacer hincapié que combatir y erradicar el trabajo infantil, no debe entenderse como algo contrapuesto a la cultura del trabajo, que por supuesto nosotros fomentamos. Pero cada cosa debe estar en su lugar y con sus debidos límites. El trabajo que a un niño menor de 16 años le impida educarse, formarse, recrearse, tener acceso a la salud, es algo que hoy por nuestra legislación, está prohibido e incluso ya ha sido tipificado como un delito penal. No se castiga, por supuesto, al niño que trabaja ni a la familia, sino que se persigue y se castiga al empleador que aprovecha la mano de obra infantil, que es una mano de obra barata y en condiciones de vulnerabilidad.

¿Se da esto en las actividades que tenemos nosotros como la agropecuaria y la ladrillera?



Sí. Son dos actividades que se dan alejadas de las ciudades y de los ejidos urbanos, en donde el control es un poco más difícil.

Es importante que entiendan los productores, empresarios y dadores de empleo, que la Argentina ha decidido amoldarse a lo que es una tendencia internacional en cuanto a ir subiendo la edad de admisión al empleo, sino también a tipificar de manera penal las transgresiones a esto, salvo en los casos de trabajo artístico o deportivo.

¿La Secretaría tiene el suficiente personal como para hacer un efectivo control de este tema?



Sabemos que el control no es suficiente. Muchas de nuestras delegaciones se están terminando de acomodar y estamos con algunas vacantes. En el valle de Traslasierra puntualmente tenemos una serie de vacantes que están próximas a cubrirse en materia de inspección, que es el primer paso para hacer visible y detectar el problema del trabajo infantil.

¿Tiene algunos números del desempleo que se ha dado este año en Córdoba?

Como todo año de transición y de cambio de gestión y rumbo que ha decidido el nuevo gobierno, ha llevado un reacomodamiento en algunos sectores con fuertes bajas que conllevan pérdidas de fuentes de trabajo. Hablamos puntualmente en Córdoba de todo lo que tiene que ver con la industria metalmecánica y autopartista, junto a la construcción que, en este último período está intentando una leve recuperación. El análisis también tiene siempre el doble aspecto de la parte formal y la informal. Esta última es mucho más difícil de medir porque es la que no vemos y no quedan registros ni estadísticas. En el sector formal, y en base a los

registros con que contamos en el Ministerio, la comparación interanual no es muy grande, pero lo que sí pasa es el cambio en las condiciones de los trabajadores porque muchos de ellos pasan a ser tercerizados o trabajadores eventuales, y operarios altamente especializados hoy tienen la categoría de los que recién entran. Esto lamentablemente es un producto propio de los procesos de reacomodamiento que estamos viviendo.

En el final de la nota, Moguetta comentó que la reunión se había realizado con la Delegación del Ministerio, UATRE, el Sindicato de Ladrilleros y el SENAF y que el saldo de la misma ha sido altamente positivo por haber tenido contacto directo con las necesidades de la gente.