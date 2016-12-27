PARTE POLICIAL DEL DIA MARTES 27 DE DICIEMBRE
VILLA DOLORES – ACCIDENTE DE TRANSITO
19:05 HORAS DE AYER, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN AVENIDA SAN MARTÍN Y ESPAÑA, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL CHEVROLET AGILE CONDUCIDO POR UN HOMBRE MAYOR DE EDAD Y UNA MOTOCICLETA 150CC. CONDUCIDA POR OTRO HOMBRE MAYOR DE EDAD; RESULTANDO ESTE ULTIMO CON LESIONES LEVES EN SU MANO IZQUIERDA POR LO QUE FUE ASISTIDO POR PERSONAL DE BOMBEROS.
VILLA DOLORES – ALLANAMIENTO POSITIVO
02:00 HORAS DE LA FECHA, PERSONAL POLICIAL DEL ÁREA DE LA MUJER DIO CUMPLIMIENTO A ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO PARA UN DOMICILIO DE ESTA CIUDAD, EN RELACIÓN A UNA CAUSA QUE SE INSTRUYE POR LOS DELITOS DE HURTO, AMENAZAS Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO; REALIZANDO LA DETENCIÓN DE UN HOMBRE MAYOR DE EDAD COMO EL AUTOR, QUIEN QUEDO ALOJADO EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
REGISTRO DE LLUVIAS
VILLA DOLORES, 11 MM –
LA PAZ, 12 MM –
CRUZ DE CAÑA, 05 MM –
LUYABA, 07 MM –
SAN JAVIER, 10 MM –
LA POBLACIÓN 10 MM –
CONLARA 03 MM –
VILLA DE LAS ROSAS 02 MM –
LAS TAPIAS 14 MM –
LOS HORNILLOS 00 MM –
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