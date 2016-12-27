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PARTE POLICIAL DEL DIA MARTES 27 DE DICIEMBRE

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VILLA DOLORES – ACCIDENTE DE TRANSITO

19:05 HORAS DE AYER, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN AVENIDA SAN MARTÍN Y ESPAÑA, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL CHEVROLET AGILE CONDUCIDO POR UN HOMBRE MAYOR DE EDAD Y UNA MOTOCICLETA 150CC. CONDUCIDA POR OTRO HOMBRE MAYOR DE EDAD; RESULTANDO ESTE ULTIMO CON LESIONES LEVES EN SU MANO IZQUIERDA POR LO QUE FUE ASISTIDO POR PERSONAL DE BOMBEROS.

VILLA DOLORES – ALLANAMIENTO POSITIVO

02:00 HORAS DE LA FECHA, PERSONAL POLICIAL DEL ÁREA DE LA MUJER DIO CUMPLIMIENTO A ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO PARA UN DOMICILIO DE ESTA CIUDAD, EN RELACIÓN A UNA CAUSA QUE SE INSTRUYE POR LOS DELITOS DE HURTO, AMENAZAS Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO; REALIZANDO LA DETENCIÓN DE UN HOMBRE MAYOR DE EDAD COMO EL AUTOR, QUIEN QUEDO ALOJADO EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.

REGISTRO DE LLUVIAS

VILLA DOLORES, 11 MM –

LA PAZ, 12 MM –

CRUZ DE CAÑA, 05 MM –

LUYABA, 07 MM –

SAN JAVIER, 10 MM –

LA POBLACIÓN 10 MM –

CONLARA 03 MM –

VILLA DE LAS ROSAS 02 MM –

LAS TAPIAS 14 MM –

LOS HORNILLOS 00 MM –

SAN JOSÉ 12 MM –

LOS CERRILLOS 10 MM –
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