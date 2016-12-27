EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE CEMDO TRATO VARIOS TEMAS
EL LUNES A LA NOCHE EL CONSEJO DE ADMINITRACION DE CEMDO RECIBIO UN INFORME POR PARTE DEL JEFE DE AREA DE ENERGIA ELECTRICA ING.GUSTAVO MERLO,QUIEN PUSO AL TANTO DE LOS TRABAJOS QUE SE LLEVAN ADELANTE TRAS EL TEMPORAL.
LUEGO SE PROCEDIO A TRATAR EL ORDEN DEL DIA.
SE ACEPTO LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL CONSEJERO IVAN RODRIGUEZ REEMPLAZANDOLO EL CONSEJERO SUPLENTE CARLOS GUARDIA DE LA LOCALIDAD DE LA PAZ.
EL CUERPO COLEGIADO ACEPTO LA RENUNCIA PRESENTADA POR LOS ASESORES LETRADOS MARIO CASAS VALDARENAS Y CARLOS AGUERO,FUERON NOMBRADOS EN SU REEMPLAZO LOS ABOGADOS ANTONIO CARRAM Y MARCELO FANTO Y SE RENOVO EL CONTRATO DE LA AUDITORIA EXTERNA CONTADORA ANDREA LUNA.
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