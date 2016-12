LAS CHIPEADORAS MUNICIPALES TRABAJAN A PLENO

A raíz del fenómeno meteorológico producido el pasado domingo, se ha acumulado gran cantidad de árboles, ramas y restos vegetales. Junto a la Intendente Gloria Pereyra y algunos funcionarios estuvimos en un predio municipal en donde están trabajando a pleno dos Chipeadoras municipales para reducir dichos restos.

Allí la Intendente hizo declaraciones a la prensa diciendo que “ha sido una desgracia con suerte lo que pasó este fin de semana. Como ustedes pueden observar se está trabajando aceleradamente durante todo el día, trayendo los restos vegetales y chipeando los restos, sobre todo las ramas. Tenemos dos chipeadoras trabajando para que la situación se recomponga lo más rápido posible y desde el Municipio les queremos pedir a los vecinos que tengan mucha paciencia y que vayan depositando las ramas caídas al lado de las veredas y que no saquen la basura los días 31 y 1 de enero porque no pasará el recolector. Esa es una manera de trabajar en conjunto”

Al consultarle sobre el destino de los restos manifestó que #estamos haciendo contactos con algunas empresas que necesitan este tipo de productos, sobre todo para utilizarlos en la quema de hornos de ladrillos, que son los que necesitan este tipo de material.

También se le consultó a Gloria sobre el aumento de las dietas del Consejo Deliberante y agregó que “es una situación bastante lamentable y me parece que tenemos que trabajar todos en consonancia, por y para la gente, y saber que estamos en tiempos difíciles en Argentina con un futuro incierto para el año que viene. Tenemos que ser conscientes que no podemos destinar, así como así, los dineros del pueblo para lo que esté a nuestro antojo y debemos cuidarlos con la mayor responsabilidad posible y tener respeto para con los empleados y la gente que trabaja en el Ejecutivo que le ponen el hombro día a día para que esta ciudad salga adelante, como el Director de Servicios Públicos (Pérez) que ha trabajado incansablemente desde el momento de producido el meteoro. Me parece que no es justo que se aumenten el sueldo los concejales.

¿El Ejecutivo tiene la posibilidad de vetar la decisión?



Tanto el Concejo Deliberante como el Tribunal de Cuentas son entes autónomos y el mismo pueblo va a sacar conclusiones.

El Director de Servicios Públicos, Humberto Pérez dijo que “junto a la Intendente y a otros colaboradores, desde las siete de la tarde del domingo, estamos trabajando intensamente y lo veamos a seguir haciendo hasta que tengamos la ciudad absolutamente limpia”.