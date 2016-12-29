POLICIALES DEL DIA JUEVES
VILLA DOLORES – ESCÁNDALO Y MOLESTIAS.
09:30 HS DE AYER, PERSONAL DE INFANTES PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA DE UN MASCULINO DE 24 AÑOS QUIEN MOMENTOS ANTES PROVOCO AL PERSONAL POLICIAL ACTUANTE, TRASLADÁNDOLO A LA CRIA. DTTO. DONDE QUEDO ALOJADO POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA.
VILLA DOLORES – DETENCIÓN
14:30 HORAS, INGRESO DETENIDA UNA MUJER DE 21 AÑOS CON DOMICILIO EN VILLA SARMIENTO, POR ORDEN Y A DISPOSICIÓN DE LA CÁMARA CRIMINAL DE ESTA CIUDAD.
SAN JAVIER – DEAMBULACIÓN DE ANIMALES
14:10 HS. DE LA VÍSPERA EN RUTA 14, EN JURISDICCIÓN DE LA COMISARÍA SAN JAVIER, SE REALIZO EL SECUESTRO PREVENTIVO DE UN ANIMAL EQUINO, QUE DEAMBULABA LIBREMENTE CONFIGURANDO UN PELIGRO PARA EL TRANSITO, QUEDANDO EN LA PROPIEDAD DE UN VECINO EN CALIDAD DE DEPOSITARIO JUDICIAL MIENTRAS SE INSTRUYEN ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA.
LUYABA – DEAMBULACIÓN DE ANIMALES
16:00 HS. FUERON SECUESTRADOS CUATRO VACUNOS QUE SE ENCONTRABAN DEAMBULANDO EN LA VÍA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE LUYABA, LOS CUALES FUERON DEJADOS EN LA PROPIEDAD DE UN VECINO , EN CALIDAD DE DEPOSITARIO JUDICIAL, SE INICIARON LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA. SE TATA DE ESTABLECER EL PROPIETARIO.
LA PAZ – DEAMBULACIÓN DE ANIMALES
16:10 HS EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ, FUERON SECUESTRADOS PREVENTIVAMENTE UN TOTAL DE ONCE VACUNOS QUE DEAMBULABAN LIBREMENTE POR CALLE PUBLICA DE ESA LOCALIDAD, HACIENDO ENTREGA DE LOS MISMOS, EN CALIDAD DE DEPOSITARIO JUDICIAL A LA DUEÑA DE LOS MISMOS MIENTRAS SE INSTRUYEN LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA.
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