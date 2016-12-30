VARIOS ALLANAMIENTOS POSITIVOS POR PARTE DE LA POLICIA DEPARTAMENTAL
VILLA DE LAS ROSAS – ALLANAMIENTO POSITIVO
* 14:15 HORAS DE AYER, PERSONAL POLICIAL DE LA COMISARÍA VILLA DE LAS ROSAS DIO CUMPLIMIENTO A OFICIO JUDICIAL DE ALLANAMIENTO PARA UN DOMICILIO DE LAS CHACRAS, EN RELACIÓN A UN HECHO DELICTUAL QUE SE INVESTIGA, SECUESTRANDO DE UN MOTOCICLETA Y SU DOCUMENTACIÓN, LOGRANDO ESCLARECER EL ILÍCITO DENUNCIADO.
VILLA DOLORES – ALLANAMIENTO POSITIVO
* 15:15 HORAS DE AYER, PERSONAL POLICIAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES REALIZO ALLANAMIENTO EN DOS (02) DOMICILIOS DE ESTA CIUDAD, DONDE SE SECUESTRO UNA MOTOCICLETA, UN TELÉFONO CELULAR Y VARIAS PRENDAS DE VESTIR, LAS QUE ESTARÍAN RELACIONADAS A UN HECHO DELICTUAL, LOGRANDO CON ESTO AVANZAN EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN PARA ESCLARECER LA CAUSA.
* 20:30 HORAS DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES REALIZO ALLANAMIENTO EN UN DOMICILIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DONDE SECUESTRARON UN TELÉFONO CELULAR Y UNA CARTERA, ELEMENTOS RELACIONADOS A UN HECHO DELICTUAL DENUNCIADO, LOGRANDO ESCLARECER LA CAUSA.
SAN JOSÉ – ALLANAMIENTO POSITIVO
* 21:30 HORAS DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL DE LA SUB COMISARÍA SAN JOSÉ REALIZO ALLANAMIENTO EN TRES (03) DOMICILIOS DE ESA LOCALIDAD, SECUESTRANDO DOS (02) MOTOCICLETAS, LAS QUE ESTARÍAN RELACIONADAS A UN HECHO DELICTUAL QUE SE INVESTIGA, LOGRANDO AVANZAR EN EL ESCLARECIMIENTO DE LA CAUSA.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE DE TRANSITO
* 00:50 HORAS DE LA FECHA, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALLE JOSÉ BALDARENA Y CIRCUNVALACIÓN, PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA 110CC. EN LA QUE SE CONDUCÍA UN HOMBRE DE 19 AÑOS QUIEN ENVISTE A ANIMAL EQUINO QUE SE ENCONTRABA EN LA VÍA PUBLICA SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, RESULTANDO EL JOVEN CON LESIONES POR LO QUE FUE TRASLADADO AL HOSPITAL VILLA DOLORES PARA SU CURACIÓN.
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