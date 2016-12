EL CLUB DEFENSORES DEL OESTE TIENE NUEVAS AUTORIDADES

Finalmente, luego de bastante tiempo, se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria en el Club Defensores del Oeste. En ella se aprobaron los Balances y se eligió la nueva Comisión Directiva que está encabezada ahora por Leonardo Garay, secundado en la Vicepresidencia por Mario Sebastián Calderón.

No bien finalizada la Asamblea, pudimos dialogar con los dirigentes “albos” que se prestaron gentilmente a la requisitoria de VDX.

¿Finalmente llegó la tan esperada Asamblea?



Así es. En ella se aclararon un montón de gestiones que hasta el día de hoy se habían mantenido en penumbras. Hay realidades del club, que si bien algunos conocíamos, hoy quedaron expuestas, aunque podría haber sido con anterioridad. Hay algunos detalles con los que no hemos coincido con la gestión, pero creemos que es el momento en que la familia del club debe tirar para adelante. Me parece valido que haya llegado gente que quiera sumarse y vamos a tratar de honrar nuestra gestión a lo largo del tiempo. Tenemos un gran desafío por delante pero aspiramos a ser dignos de la conducción de Defensores.

¿La de ustedes fue la única lista que se presentó?



En cierta manera sí, pero trajimos una lista abierta que se terminó de completar en la misma asamblea, lo cual le da mayor fortaleza, equilibrio y compromiso de todos los que se sumaron a último momento.

¿Conocen la actualidad económica del club?



Por supuesto. La conozco hace varios meses aunque no haya tenido la totalidad de la información. A grandes rasgos se conoce el club no escapa a la realidad de muchas instituciones que están viviendo momentos difíciles. A esta economía la están sufriendo el sector público, el sector privado y también las instituciones intermedias como este club. La institución tiene compromisos a cumplir y vamos a hacer todo lo posible para sacarlo adelante y honrar esos compromisos.

¿Son optimistas en cuanto al futuro de la institución?



Si no fuéramos optimistas y no creyéramos en nuestra fuerza y capacidad y en la familia de la institución, no estaríamos hoy aquí.

¿Qué pasará con la gente que trabajaba en el Natatorio?



Es el primer compromiso que tenemos y, como comisión directiva, nos vamos a sentar a dialogar porque el diálogo es nuestra premisa. Pero debemos decir que antes de los aportes individuales, está el club y eso es algo que los profesores deberán entender.

La nueva Comisión Directiva ha quedado integrada de la siguiente manera:

Presidente: Leonardo Franco Garay

Vicepresidente: Mario Sebastián Calderón

Secretario: José Luis Hormaeche

Tesorero: Ezequiel Marcelo López



Protesorero: Pedro Gabriel Aguilera

Vocales Titulares: Matías Ezequiel Molina, José Heriberto Palacios, Mariano Del Águila, Carlos Alberto Córdoba y Fernando Miguel Estrada



Vocales Suplentes: Betiana Maribel Moreira, Mario Facundo Heredia, Carlos Francisco Garay, Gabriel Ernesto Peral y Antonio Ivar Pereyra

Comisión Revisora de Cuentas: Silvia Susana Estrada, Marcela Susana Álvarez y Marta de Vega