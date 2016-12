Mina Clavero y un importante programa de eventos

Durante la semana pasada, la secretaria de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Mina Clavero, Bárbara Amarillo, junto al intendente Claudio Manzanelli, realizaron la presentación de los eventos que se desarrollará en la villa serrana este verano 2017.

El verano en Mina Clavero se muestra colmado de actividades, con importantes eventos y la presentación de artistas de la talla Los Caligaris, Adrian Barilari, Jaf, Cesar Banana Pueyrredón,

Luego de hacer un balance de lo realizado a lo largo del año, y de dar a conocer los proyectos planteados para el 2017, se aprovechó la oportunidad para realizar un brindis de fin de año junto a los empresarios turísticos locales y miembros de los medios de prensa de la región.

Grilla de actividades de verano:

Noche de Reyes: 5 de enero 20.30hs en el CC Comechingones. Los chicos podrán hacer sus cartitas, para llevárselas a los Reyes Magos que los esperan en el Museo Piedra Cruz y La Llamada Escénica.

Fiesta Nacional de Arte Callejero: 5 al 7 de enero desde las 22 hs. El cierre estará a cargo de Los Calligaris en la esquina de Av. San Martín e Intendente Vila.

Entrada libre y gratuita.

Festival Raíces Rock: 14 de enero a las 21.30 hs. en el Anfiteatro Municipal. Actuarán JAF y Adrián Barilari junto a Mystique y Dr. Moon homenajenado al Rock Nacional.

Entrada con cargo.

Hernán Piquín: el 20 de enero en el Auditorio Milac Navira presentará su show Let It Be. Auspicia la Municipalidad de Mina Clavero.

Entrada con cargo.

2º edición del Festival Nacional de los Ríos: tendrá lugar el 21 y 22 de enero en el Anfiteatro Municipal.

Entrada con cargo.

Brochero Va el musical: se realizará el 26 de enero a las 21.30 hs en el Anfiteatro Municipal. Actuarán vecinos de Traslasierra que representarán la obra y vida de nuestro santo cordobés sumado al cierre musical de Grito Serrano.

Entrada con cargo.

Rally Mundial de Burros: 27 y 28 de enero en el Burródromo Municipal.

Viernes desde las 18 hs. se realizarán las carreras clasificatorias seguidas de una Peña. Sábado desde las 10 hs. se correrán las finales más la carrera de los famosos e intendentes.

Entrada libre y gratuita.

Mina Clavero de Peña: tendrá lugar el 4 de febrero a las 22hs. con las presentaciones de Cuti y Roberto Carabajal junto a Los Sacha, en el Club Juventud Unida.

Entrada con cargo.

Día de los Enamorados: en el Anfitetaro Municipal el 14 de febrero se presentarán César Banana Pueyrredón y Ayrton Rodríguez desde las 21.30hs.

Entrada libre y gratuita.

3º Festival de Jazz de Traslasierra: se desarrollará del 17 al 19 de febrero en el Centro Cultural Comechingones.

Entrada con cargo.

Carnaval: tendrá lugar el 25 y 26 de febrero.

25 de febrero: show de comparsas en el anfiteatro 21.30hs, entrada $30.

26 de febrero desfile de comparsas en calle San Martín, 22hs.

Ciclo Comechingones Vivo!: todos los martes de enero y febrero a las 22.30hs. con la presentación de bandas de diversos géneros con entrada libre y gratuita.

Grilla:

Martes 3 de enero Buscadoras de Aromas | Show basado en la poesía de Elena Inés Albornoz, con las voces de Sole Pezzolo, Patricia Parada, Verónica y Aita Cortez, acompañadas por Mario Florio, Melacho Cuello, Nando Gauna y Abel Benegas.

Martes 10 de enero Calle Vapor | Grupo de música tradicional cubana, nacido en Córdoba Capital, con 10 años de trayectoria – Mansa Cumbia | Músicos de Traslasierra, que hacen un recorrido por diferentes estilos de cumbia, con la de Colombia como estilo predominante

Martes 17 de enero Zurdo Castagno | Folklore con momentos de Rock y Funk – Trenzando | Grupo de Folklore de Mina Clavero integrado por Nando Gauna, Fernando torres, Gustavo López y Melacho Cuello.

Martes 24 de enero Festival Danzas del Mediterráneo | Noche de gala. Cierre de talleres de danzas árabes y flamencas dictados durante el día.

Martes 31 de enero R.I.O. | Funk, Rap, Reggae y Blues son elementos que se encuentran dentro del lenguaje de esta banda – Herederos | Temas de Rock Nacional y también canciones propias.

Martes 7 de febrero Tangueando en París (Patricia Parada) | Show de Tango en la voz de Patricia Parada acompañada por Melacho Cuello y Abél Benegas. Bailan Jimena Ramos y Cristian Florentín, y al final del espectáculo, milonga “para sacarle viruta al piso”

Martes 21 de febrero César Valdomir | Músico de Blues a punto de lanzar su último CD al piso – Jazzificadores | Clásicos de Jazz de ayer y hoy.

Martes 28 de febrero Folklore Local | Bandas de Mina Clavero y Traslasierra rinden homenaje al Folklore tradicional y también moderno

La Magia y lo Invisible: todos los miércoles a las 23 hs, show de magia y música para niños en el Centro Cultural Comechingones

Ciclo de Folklore en vivo: Tendrá lugar todos los jueves de enero y febrero desde las 22:30 hs en el Centro Cultural Comechingones.

Jueves 12 de enero Roxana Carabajal

Jueves 19 de enero Elvira Ceballos (invitados Los de Unquillo)

Jueves 2 de febrero Los Cumpas

Jueves 9 de febrero Juan Iñaki

FinaMente Gasificada: obra teatral que se presentarán todos los viernes a las 23 hs. en el Centro Cultural Comechingones.

Juancho Barranco: obra infantil perteneciente a la compañía Macaco Eléctrico que se presentará todos los domingos a las 23 hs.

Teatro Callejero: Todas las noches de enero y febrero a las 23 hs se presentarán Ideotas + Catapulta en calle San Martín esq. Luis Tessandori, en tanto que Lady Ladila + Narisca + Akitu Chow actuarán en la Feria Municipal de Artesanos (Costanera esq. Eva Perón), desde las 22 hs.

A la gorra.