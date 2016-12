“VAMOS A GESTIONAR POR Y PARA VILLA DOLORES”

Recientemente tuvimos una entrevista exclusiva con la Intendente de nuestra ciudad, Carmen Gloria Pereyra, quien habló sobre su gestión luego de poco más de un año de haber asumido el cargo por decisión de la mayoría de los dolorenses.

¿Podemos hacer una especie de balance luego de un año de gestión?

Pedir que uno mismo haga un balance, no suena bien. Si le diría que hay muchas cosas que se hicieron bien y otras que hay que mejorar. Hay otras que no pudimos lograr hacer porque fue un año difícil para la economía del país y para el nuevo gobierno nacional. Estamos esperanzados en este gobierno municipal y tenemos que apoyar a los que están arriba, porque lo que nosotros necesitamos, desde Villa Dolores, es gestionar, como lo fueron haciendo otros gobiernos. El balance nos sirve para la planificación del año siguiente con el objeto de modificar, reflotar y agregar cosas nuevas y creo que este año ha sido relativamente positivo. La persona de la Intendente le demostró al pueblo de nuestra ciudad que podía, más allá del género o de ser mujer, comandar los destinos de esta ciudad. Muchos dijeron que yo sería un títere, que habría dos intendentes y otras cosas. Al asumir el 12 de diciembre había mucha gente que no confiaba en la persona de Gloria Pereyra, y a lo largo de este tiempo creo que le fui demostrando a la ciudadanía que soy una persona comprometida y con una vocación de servicio inquebrantable en beneficio de todos los vecinos.

¿Podemos rescatar su buena relación con los vecinos y fundamentalmente con los barrios?



Sí. Yo tengo muy marcada la impronta social que es la base de todos los gobiernos. En este 2.016 hemos trabajado con las cosas inmediatas. No hemos hecho grandes o faraónicas obras, pero si hemos escuchado cotidianamente al vecino, nos hemos juntado con las instituciones y los centros vecinales. Hay que caminar los barrios fuera de tiempos electorales y llevarles un paliativo. Uno tiene que escuchar a la gente para después poder planificar y proyectar el futuro.

¿Las obras realizadas se han hecho con recursos genuinos?



Totalmente, y por ello tengo que agradecer el aporte que hacen los contribuyentes y ciudadanos de Villa Dolores, porque gracias a ellos hemos podido hacer algunas obras, pagar los sueldos y a los proveedores y tenemos las cuentas totalmente saneadas en los bancos. Este año ha sido difícil porque tenemos casi 700 empleados, la ciudad se ha hecho muy extensa y el censo que se hizo en 2.010 no nos beneficia porque hemos tenido un incremento sumamente importante en la población.

¿La coparticipación está llegando teniendo como base de cálculo los datos de ese último censo?



Exactamente. Es como invitar a una fiesta a 200 personas y hacer comida para 100. Pero tampoco podemos cruzar los brazos, porque sería una irresponsabilidad de parte del gobierno.

¿Cómo está su relación con el Diputado Nacional Juan Pereyra?



Laboralmente él hace lo suyo y yo cumplo la función de Intendente. La relación no está mal, es mi padre, la persona que me dio la vida, que he amado y voy a seguir amando por siempre. Además le tengo una gran admiración y respeto y me parece que no habrá en Villa Dolores otro político de la talla de Juan, sobre todo con esa vocación de servicio y la férrea voluntad de trabajar y amar a su querida Villa Dolores. A su edad es un hombre intacto para el trabajo, que empezó sin nada y que hoy está en Congreso nacional.



¿Carlos María Pereyra sigue siendo asesor municipal?



El haber estado tantos años en política y haber sido intendente de una localidad cercana le da mucha experiencia. Se habla acá de asesores, pero la que toma todas las decisiones soy yo.

¿Cómo está su relación con el Concejo Deliberante?



Me hubiera gustado que en este 2.016 la relación hubiera sido más amplia, más abierta. Nos hemos enterado que se han aumentado sus dietas los concejales, siendo que ya habíamos arreglado con el gremio un 5% en enero y un porcentaje similar en febrero. Esto es algo histórico porque piden una partida presupuestaria como lo establece la Carta Orgánica, pero debería haberse consensuado con el Ejecutivo Municipal. Desde acá siempre se los convocó y hasta los hemos invitado a los concejales a las reuniones de gabinete para que sepan cómo venimos trabajando.



¿Qué opina de las ordenanzas aprobadas por el Concejo en materia presupuestaria para ese cuerpo?



Creo que el ciudadano común sacará sus conclusiones. Acá no ha habido enemistad entre el Ejecutivo y el Concejo y ha sido una decisión de ellos.

¿Qué piensa de la gestión de Cambiemos y Mauricio Macri?



Están en un espacio político nuevo, más allá de las alianzas. No sé si será muy propio de la derecha tomar a los países como algo empresarial o comercial. Vuelvo a decir que lo social es sumamente importante y en lo social nace todo. Debo reconocer que no voté a este gobierno, pero estoy esperanzada de que vamos a salir adelante porque lo necesitamos todos los argentinos. Detrás de la gestión de un gobierno está la mirada de todo un pueblo que espera una respuesta.

¿Qué espera en el 2.017 para el Municipio y para la gente de Villa Dolores?



Espero poder gestionar ante los diferentes estamentos de gobierno para traer grandes obras como el pavimento que tanta falta le hace a la ciudad y viviendas que sigue siendo una necesidad alarmante. Voy a seguir golpeando todas las puertas junto a mi equipo de gobierno, tendiendo redes y construyendo lazos porque lo necesitamos. Este gobierno municipal quiere gestionar para y por Villa Dolores. En estos tres año que me quedan quiero trabajar en beneficio de todos los vecinos.

En el final, la Intendente Gloria transmitió alabanzas y bendiciones para todos y deseó que este 2.017 nos encuentre más unidos que nunca, porque a Villa Dolores la hacemos entre todos.