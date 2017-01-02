POLICIALES DEL FIN DE SEMANA
VILLA DOLORES – DETENIDO POR VIOLACIÓN DE DOMICILIO
* 08:15 HS DEL SÁBADO, PERSONAL POLICIAL DEL COMANDO DE ACCIÓN PREVENTIVA DIO CUMPLIMIENTO A ORDEN JUDICIAL DE DETENCIÓN PARA UN JOVEN DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, QUIEN SE ENCONTRABA EN EL INTERIOR DEL DOMICILIO DE OTRO VECINO, SIENDO TRASLADADO A SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
VILLA DOLORES – DETENIDO POR RESISTENCIA A LA AUTORIDAD
* 08:30 HORAS DEL SÁBADO, PERSONAL POLICIAL DE LA PATRULLA RURAL REALIZO LA DETENCIÓN EN RUTA N° 148 Y CIRCUNVALACIÓN, DE UN HOMBRE MAYOR DE EDAD DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, QUIEN CIRCULABA EN UNA MOTOCICLETA 150CC. EN INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA Y AL SER NOTIFICADO ESTE COMENZÓ A AGREDIR Y FORCEJEAR CON EL PERSONAL ACTUANTE, SIENDO TRASLADADO A SEDE POLICIAL DONDE QUEDO ALOJADO A DISPOSICIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL VILLA DOLORES.
SAN JAVIER – DESORDEN PÚBLICO
* 10:30 HORAS DEL SÁBADO, PERSONAL POLICIAL DE LA COMISARÍA SAN JAVIER REALIZO EL TRASLADO Y DETENCIÓN, DESDE CAMINO AL BALNEARIO, DE DOS HOMBRES, MAYORES DE EDAD, LOS QUE SE ENCONTRABAN PROVOCANDO UN DESORDEN EN LA VÍA PUBLICA; INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA.
VILLA DOLORES – ADULTERACIÓN DE DOCUMENTO PUBLICO
* 11:00 HORAS DE AYER, PERSONAL DE POLICIAL CAMINERA REALIZO EL SECUESTRO, EN RUTA E-88 ALTURA LAS TAPIAS, DE UNA LICENCIA DE CONDUCIR ADULTERADA LA QUE FUE PRESENTADA POR UN HOMBRE, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN SAN ANTONIO DE ARREDONDO, INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES CON INTERVENCIÓN DEL MAGISTRADO DE TURNO.
VILLA DOLORES – DESORDEN PÚBLICO
* 11:45 HORAS DE AYER, PERSONAL POLICIAL DEL COMANDO DE ACCIÓN PREVENTIVA REALIZO EL TRASLADO Y DETENCIÓN, EN CALLE GUAYAQUIL, DE UN HOMBRE, MAYOR DE EDAD, EL QUE SE ENCONTRABAN EN APARENTE ESTADO DE EBRIEDAD DE MANERA ESCANDALOSA; INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA.
VILLA DOLORES – EBRIEDAD O INTOXICACIÓN ESCANDALOSA
* 11:45 HORAS DE AYER, PERSONAL POLICIAL DEL COMANDO DE ACCIÓN PREVENTIVA REALIZO EL TRASLADO Y DETENCIÓN, EN CALLE GUAYAQUIL, DE UN HOMBRE, MAYOR DE EDAD, EL QUE SE ENCONTRABAN EN APARENTE ESTADO DE EBRIEDAD DE MANERA ESCANDALOSA; INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA.
* 18:15 HORAS DE AYER, PERSONAL POLICIAL DEL COMANDO DE ACCIÓN PREVENTIVA REALIZO EL TRASLADO Y DETENCIÓN, DESDE PIEDRA PINTADA, DE UN HOMBRE, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN VILLA SARMIENTO, EL QUE SE ENCONTRABAN EN LA VÍA PUBLICA PROFIRIENDO GRITOS E INSULTOS EN APARENTE ESTADO DE EBRIEDAD; INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA.
VILLA DOLORES – DETENIDO POR DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD
* 23:20 HS DE AYER, PERSONAL POLICIAL DEL COMANDO DE ACCIÓN PREVENTIVA REALIZO EL TRASLADO Y DETENCIÓN, DE UN HOMBRE, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, QUIEN SE ENCONTRABA EN EL DOMICILIO DE SU EX PAREJA CON QUIEN TIENE VIGENTE LA MEDIDA CAUTELAR DE IMPEDIMENTO DE CONTACTO, SIENDO TRASLADADO A SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
VILLA DOLORES – ACCIDENTES DE TRANSITO
* 20:00 HORAS DEL SÁBADO, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALLE 25 DE MAYO Y JOAQUÍN B. GONZÁLEZ, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL FORD FIESTA CONDUCIDO POR UN HOMBRE, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN LOS POZOS Y UNA MOTOCICLETA 100CC. EN LA QUE SE CONDUCÍA UNA MUJER, MAYOR EDAD, DOMICILIADA EN VILLA DE LAS ROSAS, A CONSECUENCIA DE ESTA COLISIÓN LA MOTOCICLETA TAMBIÉN IMPACTA CONTRA OTRO AUTOMÓVIL QUE ESTABA ESTACIONADO; RESULTANDO CON LESIONES LEVES LA CONDUCTORA DEL RODADO MENOR POR LO QUE FUE TRASLADADA AL HOSPITAL VILLA DOLORES.
* 22:25 HORAS DEL SÁBADO, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN AV. SAN MARTÍN Y MONSEÑOR DE ANDREA, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL RENAULT CLIO CONDUCIDO POR UNA MUJER, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN VILLA SARMIENTO Y UNA MOTOCICLETA 150CC. EN LA QUE SE CONDUCÍAN DOS MUJERES, UNA MAYOR EDAD Y UNA MENOR, AMBAS DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD; RESULTANDO ESTAS ULTIMAS CON LESIONES LEVES POR LO QUE FUE TRASLADADA AL HOSPITAL VILLA DOLORES DONDE RECIBIERON SUS CURACIONES Y SE RETIRARON A SU DOMICILIO.
* 22:05 HORAS DE LA VÍSPERA, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALLE PRESIDENTE PERÓN Y PABLO ALVINO TELLO, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN POLO CONDUCIDO POR UNA MUJER, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN VILLA SARMIENTO, UN AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN GOL CONDUCIDO POR UN HOMBRE, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD Y UNA MOTOCICLETA 150CC. EN LA QUE SE CONDUCÍA UN HOMBRE, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN VILLA SARMIENTO; RESULTANDO ESTE ULTIMO CON LESIONES LEVES POR LO QUE FUE TRASLADO AL HOSPITAL VILLA DOLORES DONDE RECIBIERON SUS CURACIONES Y QUEDO INTERNADO EN OBSERVACIÓN.
* 23:45 HORAS DE LA VÍSPERA, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN AVENIDA SAN MARTÍN Y TOMAS EDISON, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN GOL TREND CONDUCIDO POR UNA MUJER, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD Y UNA MOTOCICLETA 110CC. CONDUCIDA OTRAS MUJER, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN SAN PEDRO; RESULTANDO ESTA ULTIMA CON LESIONES LEVES POR LO QUE FUE TRASLADO AL HOSPITAL VILLA DOLORES DONDE RECIBIERON SUS CURACIONES Y SE RETIRO A SU DOMICILIO.
REGISTRO DE LLUVIAS CAIDA EN TRASLASIERRA
VILLA DOLORES, 30 MM –
LA PAZ, 80 MM –
CRUZ DE CAÑA, 81 MM –
LUYABA, 80 MM –
SAN JAVIER, 22 MM –
LA POBLACIÓN 20 MM –
CONLARA 25 MM –
VILLA DE LAS ROSAS 30 MM –
LAS TAPIAS 33 MM –
LOS HORNILLOS 35 MM –
SAN JOSÉ 18 MM –
LOS CERRILLOS 22 MM –
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