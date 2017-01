“TAMPOCO TE VAMOS A RECIBIR CARA DE ORTO” LA INSÓLITA RESPUESTA DE UN HOTEL DE VILLA DOLORES A UN TURISTA

Javier Oliva viajó desde Córdoba a Villa Dolores durante el primer fin de semana de diciembre. Su hija participaba de un campeonato de hándbol con el club Unión Eléctrica y, junto a su mujer y otros padres, decidieron acompañar a los chicos. A la hora de buscar alojamiento llegaron, a través de internet, al Hotel La Fontana, ubicado en la calle Brizuela, a sólo 200 metros del centro cívico. Allí ofrecen Wi-Fi gratuito, desayuno, baño privado, TV por cable y aire acondicionado en las habitaciones.

La mayoría de los comentarios en los sitios de búsqueda son muy positivos. Para ellos, era suficiente. Sin embargo, el sábado 3 de diciembre la temperatura en Villa Dolores superaba los 30 grados y en dos de las habitaciones no funcionaba el aire acondicionado. Según Javier, lo reclamó en la administración a la hora de la siesta para que pudieran solucionarlo. Cuando regresaron a la noche, los equipos seguían sin funcionar y se les complicó dormir. Tras algunas discusiones, finalmente logró que le dieran un ventilador. Más allá del inconveniente puntual con el aire, lo que más indignó a Javier fue el comentario que recibió en su Facebook desde la cuenta oficial del hotel. El hombre había alabado la atención pero criticado los servicios. “Ya sé dónde no hospedarme la próxima vez que vaya a Villa Dolores”, escribió. “Tampoco te vamos a recibir, Cara de Orto”, fue la respuesta desde el hotel La Fontana.

Javier realizó una captura de pantalla de la respuesta y la envió a canal 12 de Córdoba, “Me molestó lo del aire pero aún más el insulto en Facebook”, le contó a los periodistas de ese canal. La televisión se comunicó con el mencionado hotel de nuestra ciudad y fue atendido por Guillermo Garcia, quien es el dueño” y luego de confirmar que la cuenta de facebook era la del hotel, el periodista del canal capitalino le comenta sobre el turista que se había quejado por la respuesta desde el hotel a su reclamo, en ese momento Garcia comenzó a insultar por teléfono “A mí me calienta tres pedos… No me interesa el comentario de un tarado. Ese día nos bardeó toda la mañana”, señaló el propietario de La Fontana. Aquí ponemos a disposición del lector la captura de pantalla que realizó el huésped desde su teléfono. Desde este diario reprochamos y nos oponemos a toda conducta y actitud que cualquier comerciante realiza en contra de los turistas que cada año visitan nuestra ciudad. FUENTE ORIGINAL: el doce tv-