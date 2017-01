LICENCIA PARA MATAR

Lamentablemente Victoria Vannucci y Matías Garfunkel no están solos en esto de cazar animales. La fauna de famosos en la Argentina abarca desde deportistas a políticos, desde empresarios a “familiares de…” que, por diversión, se dedican a la dispararle a mamíferos y aves. Estas prácticas de matar y disfrutar haciéndolo cuestan miles de pesos y dólares en los cotos de caza mayor y se desarrollan tanto en África, como también en nuestro propio país. A estas prácticas de salvajismo acuden año a año algunos coterráneos como quien fuera intendente de Villa Dolores y hoy representante de esta parte territorial en el congreso de la Nación. Otra persona más que se dedicaba o dedica a matar por placer. Sobre esta actividad a la que le llaman turismo cinegético, le consultamos a todo un especialista en el derecho y en la defensa de los animales. El doctor Christian Casas Cassataro, quien habló del tema. “El turismo cinegético es la actividad que desarrolla un cazador deportivo nacional o extranjero, que visita destinos o áreas, donde se permite la práctica de la caza de fauna silvestre en su entorno natural. Hace uso de servicios logísticos y turísticos para hacer más fácil la práctica de este deporte, en un marco de conservación y sustentabilidad de la vida silvestre”, esto es lo que se promociona en las web gubernamentales de nuestro país y en la de Córdoba, mas aun nuestro valle serrano es un lugar ideal para esta actividad, debemos tener en cuenta que muchas veces cuando se declaran plagas ciertas especies es para fomentar esta actividad y es ahí donde debemos tener cuidado, esta actividad tiene cámara propia y se regula su actividad con leyes nacionales y provinciales, es una actividad muy lucrativa y generalmente un turismo extranjero, pero debemos tener en cuenta que: se persigue a especies permitidas y prohibidas, cupos, épocas y zonas de veda se fijan arbitrariamente, no se llevan estadísticas de todo lo que se caza o pesca, los permisos se otorgan sin examen previo, se habilita a los guías con débiles exigencias, el control se delega a la voz de la conciencia, hay furtivos en todos los sectores sociales y culturales, se violan leyes por falta de ética, desconocimiento o necesidad, y, a veces, desde la impunidad, los deportistas no suelen denunciar a los furtivos, las condenas son pocas y rara vez desalentadoras, cazadores o pescadores rara vez se manifiestan para defender la naturaleza, todo esto es producido por un vacío legal que tiene esta actividad que basa su leyes en el permiso y omite la sanción, una actividad que fomenta no solo la caza y pesca sin control, la muerte de especies silvestres, sino también la prostitución y corrupción de menores, todo se compra con dinero, la muerte, la dignidad, se mantiene el morbo de jalar un gatillo para demostrar superioridad, porque al matar se creen mas hombres, es una verdadera fantochada entre el asesino y el gobierno, empecemos a tener en cuenta estas actividades que se desarrollan en San Javier por ejemplo con frecuencia, cuando vienen los señores americanos a despedazar nuestro ecosistema, a cerrar tabernas o alojamientos para uso exclusivo y no respetar nuestra carta magna o constitución nacional ” todos tenemos derecho a un ambiente sano y equilibrado” “libre de contaminación” y en este ultimo punto hago responsable a las autoridades que permiten y fomentan esta actividad, ya que el plomo de las municiones que estos inadaptados dejan contaminado nuestro suelo y agua, ocasionando así un daño ambiental prácticamente irreparable.