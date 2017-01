LOS ANHELOS INCONGRUENTES FRENTE A LA REALIDAD

En primer lugar el cambio de Prat Gay no ha sido justificado técnicamente. Y para no crear un estado depresivo en los que todavía creen en este gobierno, renuncia mientras el Presidente, adicto a las vacaciones, se entera según él, estando a unos cuantos kilómetros de distancia. Entonces lo invita a almorzar y como dos amigos se juntan a hablar de bueyes perdidos.

Dos amigos del dinero nunca hablaron en cuanto a que las relaciones entre Gay y sus subalternos andaban muy mal, tan es así que trascendió que cuando se fue del poder Prat se refirió a ellos en forma insultante.

Allí seguramente el que dirigió estos manejos fue el brujo Durán Barba, quien no se cansa de decir que no lo puede dejar solo al presidente porque empieza a hablar lo que no debe (para decirlo con eufemismos).

Después los dos del PRO coinciden en que la política económica seguirá igual, que nada va a cambiar, porque lo que hizo Prat Gay está todo bien, sólo se trató de malas relaciones entre sus subalternos. Es decir, los subalternos no le responden o no actúan como él manda y el que se va es el jefe. (?)

Habría que ponerse a pensar en serio para definir quién es el estúpido en esta ecuación: los que diseñan los hechos y los consiguientes mensajes, o parte del pueblo que quiere creer, aunque no sea creíble.

Pero el zafarrancho viene después, por un lado se dice que se van a disminuir los Ministerios porque con eso van a bajar el déficit, y en el mismo instante el Ministerio de Economía se desdobla y se crean dos Ministerios el de Hacienda y el de Finanzas.

Por un lado, en Hacienda se instala Dujovne con su curriculum: No será más columnista del canal de cable de TN y del diario La Nación. Cierra su consultora en economía para que vean que es honesto y ni siquiera se la deja a testaferros. Negó tener relaciones con la familia de Donald Trump. Conoció a Eric Trump (hijo)y compartió esa relación con su cuñado y éste, que hace desarrollos inmobiliarios, contrató con Eric e hicieron una torre en Punta del Este que diseñó el estudio de sus padres. A eso nada más se limita la relación, pero hace mucho tiempo que no tiene contactos. Del cuñado no dice si está contactado ahora. Realmente un ejemplo.

Lo grave es cuando teoriza y dice que hay que ganarle a la herencia: bajar impuestos, aumentar el gasto en infraestructura o sea transformar gasto vacuo en inversiones bien pensadas y hechas y reducir el rojo. Todo junto”. (ojalá que no sea el Rojo de avellaneda). Esto me hizo acordar a una frase de la poesía del Negro Falucho: “Y ante la audacia insolente de esa acción inesperada, gritó…”

Veamos: bajar impuestos significa recaudar menos. Recaudar menos significa ingresar menos dinero. Ingresar menos dinero esta en directa relación con el aumento del déficit fiscal. Y sigue: Aumentar el gasto en infraestructura, y aclara, o sea “transformar gasto vacuo en inversiones bien pensadas y hechas”.

No se qué quiso decir. Lo hubiera entendido si hubiera dicho inversiones reproductivas, tampoco sé que son gastos vacuos en economía. Pero me queda la imagen de un vocabulario poco técnico para un ministro de hacienda, en una palabra, parece un vocabulario vacuo. (es decir vacío, falto de contenido, ligero). Tampoco entendí que son inversiones bien pensadas y hechas…

Habla también de fortalecer la exportaciones, de hacerlas competitivas sin referirse a cuales. Y por otro lado se olvida que está totalmente abierta la importación que va a terminar con las Pymes, que no pueden competir con los precios internacionales. El mundo entero, gracias a esa política, está inundando con productos de afuera.

En finanzas el socio… Caputo prepara una emisión de deuda por 43000 millones de dólares desde enero para cubrir el déficit de las cuentas públicas y agregó: “Es un error enorme financiar el déficit fiscal con deuda y que para ese fin se emitirán 22000 millones de dólares más…”

Este desarrollo justifica el título de la columna.

JORGE SAPPIA OBREGON