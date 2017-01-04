POLICIALES DEL DIA MIERCOLES 04 DE ENERO
ALLANAMIENTO Y RECUPERO DE ELEMENTOS SUSTRAIDOS:
10:00 HORAS DE LA VÍSPERA, EFECTIVOS DE LA SUB COMISARÍA DE SAN JOSÉ, TRAS AVERIGUACIONES PRACTICADAS, DILIGENCIO OFICIO DE ALLANAMIENTO EN LA VIVIENDA DE UNA VECINA DE ESA LOCALIDAD, LOGRANDO EL SECUESTRO DE ELEMENTOS QUE FUERON DECLARADOS COMO SUSTRAÍDOS, QUEDANDO LOS MISMOS EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
PRESO POR AMENAZAS CALIFICADAS.
18:50 HORAS DE LAS VÍSPERA, EFECTIVOS DE LA COMISARÍA DE VILLA LAS ROSAS, TOMA CONOCIMIENTO DE QUE UNA FAMILIA HABÍA SIDO AMENAZADO POR UN VECINO, CON UNA ARMA DE FUEGO. LUEGO DE UN OPERATIVO CERROJO POR LAS INMEDIACIONES, SE LOGRA IDENTIFICAR AL AGRESOR Y SE PROCEDE A LA APREHENSIÓN DEL MISMO. QUIEN QUEDA ALOJADO EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO DE FERIA.
RECUPERAN PRENDAS DE VESTIR Y AVES SILVESTRES:
20:30 HORAS DE LA VÍSPERA, EFECTIVOS DE LA COMISARÍA VILLA DE LAS ROSAS EFECTUARON ALLANAMIENTO EN UNA VIVIENDA DEL PARAJE DE LOS POZOS, EN RELACIÓN AL HECHO DELICTUAL QUE SE INVESTIGA, LOGRANDO EL SECUESTRO DE PRENDAS DE VESTIR Y UNA MOTOCICLETA 150CC, ELEMENTOS QUE SON DE IMPORTANCIA PARA AVANZAR EN EL ESCLARECIMIENTO DE LA CAUSA QUE SE INVESTIGA; ASÍ MISMO SE SECUESTRARON VARIAS AVES SILVESTRES EN CAUTIVERIO POR INFRACCIÓN A LA LEY 4046/58 DE POLICÍA AMBIENTAL.
CABALLO SUELTO:
19:05 HORAS DE LA VÍSPERA, EFECTIVOS DEL DESTACAMENTO LUYABA REALIZARON EL SECUESTRO DE UN ANIMAL EQUINO QUE DEAMBULABA POR LA VÍA PÚBLICA CON RIESGO POTENCIAL DE PRODUCIR DAÑOS A TERCEROS. SIENDO IDENTIFICADO SU PROPIETARIO, A QUIEN SE LE INICIARON LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL JUEZ DE PAZ DE LUYABA.
ACCIDENTES DE TRANSITO.
16:30 HORAS DE LA VÍSPERA, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALLEJÓN DE LOS DÍAZ DE PIEDRA PINTADA, PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA 150CC. CONDUCIDA UN HOMBRE, MAYOR DE EDAD, QUIEN EMBISTE A UNA MENOR DE EDAD; RESULTANDO CON LESIONES LEVES, POR LO QUE FUE TRASLADADO AL HOSPITAL VILLA DOLORES PARA SUS CURACIONES.
19:20 HORAS DE LA VÍSPERA, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALLE DOLORES DE FUNES Y ESTANISLAO CEBALLOS DE PIEDRA PINTADA, PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA 150CC. EN LA QUE SE CONDUCÍAN UN HOMBRE, UNA MUJER Y UNA MENOR, TODOS DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD, QUIENES PIERDEN EL CONTROL DEL RODADO, RESULTANDO UNO DE SUS OCUPANTES CON LESIONES LEVES POR LO QUE FUE TRASLADADO AL HOSPITAL VILLA DOLORES PARA SUS ASISTENCIA MEDICA.
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