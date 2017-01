RECIENTE GRAVISIMO CASO DE VIOLENCIA EN SAN JOSE

El Fiscal Sergio G. Cuello, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de 2° Nominación de Villa Dolores, dictó la PRISIÓN PREVENTIVA de Daniel Oscar Navarrete, alias “topo”, de 29 años de edad, jornalero, nacido en la ciudad de Villa Dolores, domiciliado en la localidad de San José, Dpto. San Javier, Pcia. de Córdoba.

Al acusado se le atribuyen los siguientes hechos:

PRIMER HECHO: El día 06 de febrero de 2016, sin poder establecer el horario con precisión pero el cual puede ubicarse entre las 19:30 y las 21:15 horas, el incoado Daniel Oscar Navarrete se apersonó con fines furtivos, en el domicilio de M.A.C. sito en la localidad de San José, Dpto. San Javier, Pcia. de Córdoba. En esas circunstancias, el imputado Navarrete ingresó –sin la debida autorización expresa o presunta de quien tiene derecho a excluirlo-, a través de una ventana corrediza, de chapa color negro, ubicada al costado Sur de la puerta principal, a uno de los dormitorios de la vivienda mencionada, lugar del cual se apoderó ilegítimamente –sin ejercer fuerza en las cosas ni violencia en las personas-, de una cadena de oro de 18 quilates, una cadena de acero quirúrgico gruesa de color amarillo (similar al oro) con crucifico liso de plata, que se encontraban en una cómoda allí existente, y de una pulsera gruesa de oro de 18 quilates ubicada sobre una mesa de luz. Inmediatamente después, el imputado Navarrete se dirigió hacia el local comercial de C. –ubicado dentro del mismo predio y que tiene acceso interno desde la vivienda-, y dirigiéndose hacia la caja registradora de la casa de negocio sin la debida autorización expresa o presunta de quien tiene derecho a excluirlo, se apoderó ilegítimamente –sin ejercer fuerza en las cosas ni violencia en las personas- de la suma de dinero de pesos cuatrocientos ($400), que se encontraba en el interior de la misma, retirándose posteriormente del lugar.

SEGUNDO HECHO: El día 15 de febrero de 2016, siendo aproximadamente las 22:00 horas, el Sub Of. Ppal. Roberto Hugo Heredia junto al Cabo 1ro Fernando Ezequiel Steciuck y la Cabo Natalia Romero, a bordo del móvil Nº 6879, se encontraban patrullando por calle Belgrano de la localidad de San José, Dpto. San Javier, Pcia. de Córdoba. Así las cosas y al transitar por la mencionada arteria, observaron que sobre el costado Norte –más precisamente a la altura del domicilio de la familia M.-, se encontraba el imputado Daniel Oscar Navarrete junto a D.M. sentados sobre el cordón de la vereda, consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, por lo que el Sub Of. Ppal. Heredia, descendió del móvil y le manifestó al incoado Navarrete que estaba incurriendo en una falta contravencional y que iba a ser trasladado hasta la dependencia policial, ocasión en que el prevenido Navarrete se levantó y se dirigió hacia la vivienda de la familia M., aferrándose al portón de la mencionada vivienda, con el objeto de evadir el procedimiento policial en curso. Así las cosas, el Cabo 1ro Steciuck y el Sub Of. Ppal. Heredia, lograron apartar a Navarrete de dicho portón, intentando los uniformados reducir a Navarrete, quien ejercía en todo momento una clara oposición activa, moviendo su cuerpo y sus brazos, al tiempo en que le propinó un puntapiés en la pierna derecha del Cabo 1ro Steciuck, siendo finalmente Navarrete reducido y trasladado a la dependencia policial. Como consecuencia del hecho, el Cabo 1ro Fernando Exequiel Steciuck resultó con edema y hematoma en pierna derecha anterior y eritema en brazo izquierdo, asignándole 3 días de curación e inhabilitación laboral. TERCER HECHO: En fecha y horario que no han podido ser precisados con exactitud, pero presumiblemente entre los días 17 de octubre a las 10:00 horas y el 02 de noviembre a las 17:00 horas -ambos del año 2016-, el incoado Daniel Oscar Navarrete habría impedido a su pareja, M.A.R.C., que se retirara de la morada que circunstancialmente habitaban juntos, ubicada en la localidad de San José, Dpto. San Javier, Pcia. de Córdoba, para lo cual la habría amedrentado expresándole que la mataría a ella o a sus hijos, conducta que habría acompañado –entre otras actitudes de control permanente de las acciones de la víctima-, mediante seguimientos hacia los distintos ambientes de la vivienda, sin dejar que se encontrara sola en ningún momento. Con igual finalidad y en apoyo a su conducta controladora y amedrentadora, el prevenido Navarrete le habría retenido a R.C. su teléfono celular, impidiéndole así que se comunicara con algún familiar y/o conocido (en razón de que la misma tiene su centro de vida en la ciudad de Río Cuarto), a la vez que respondía –haciéndose pasar por ella- los mensajes de texto recibidos. Asimismo, y con igual designio –esto es, retener a R.C.-, Navarrete habría ejercido violencia sobre el cuerpo de la misma, provocándole lesiones presumiblemente de carácter leve sobre las que oportunamente no se instó la acción penal. En ese contexto, entre los días 27 o 28 de octubre de 2016, alrededor de las 02:00 horas, en ocasión en que el incoado Navarrete se encontraba en una de las habitaciones del domicilio ut supra referido junto a R.C., le habría propinado golpes (presumiblemente de puño y puntapiés) en la cabeza y en los brazos, para vencer su voluntad ya quebrantada por la privación de la libertad y posteriormente tomarla del cuello y cometer un hecho contra la integridad sexual. Idéntica conducta habría repetido el encartado –con similar modalidad y en el mismo lugar- el día 02 de noviembre de 2016, en horas de la siesta.

Según la acusación el encartado Daniel Oscar Navarrete deberá responder como supuesto autor de los delitos de “hurto y violación de domicilio, en concurso real” (arts. 162, 150 y 55 del Código Penal) –hecho nominado primero-; “resistencia la autoridad y lesiones leves en concurso ideal” (arts. 239, 89 y 54 del C.P.) –hecho nominado segundo-; privación ilegítima de la libertad calificada y abuso sexual reiterado –dos hechos-, en concurso real de delitos (arts. 142 inc. 1, 119 tercer párrafo y 55 del C.P.); todo en concurso material (art. 55 del C.P.).-

El imputado continúa detenido en el E.P. Nro. 8.-