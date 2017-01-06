APREHENSION Y ALLANAMIENTO POSITIVO EN LOS POLICIALES
VILLA DOLORES – APREHENDIDO POR DESORDEN PÚBLICO
* 19:20 HORAS DE LA VÍSPERA, EFECTIVOS DEL DESTACAMENTO PIEDRA PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN, EN EL CAMPING LOS ÁLAMOS DE UN JOVEN DE 21 AÑOS, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, QUIEN SE ENCONTRABA PROVOCANDO UN DESORDEN EN LA VÍA PUBLICA, CONFIGURANDO UNA INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, SIENDO TRASLADADO A SEDE POLICIAL, QUEDANDO ALOJADO A DISPOSICIÓN DEL AYUDANTE FISCAL DE TURNO.
LA PAZ – ALLANAMIENTO POSITIVO.
* 20:20 HORAS DE LA VÍSPERA, SE DILIGENCIO OFICIO DE ALLANAMIENTO EN UNA VIVIENDA DEL PARAJE QUEBRACHO LADEADO, EN RELACIÓN A UN HECHO DELICTUAL QUE SE INVESTIGA, LOGRANDO EL SECUESTRO DE UNA GARRAFA DE 10 KILOGRAMOS, ELEMENTO QUE HABÍA SIDO SUSTRAÍDO DE UNA MORADA; LOGRANDO ASÍ LA IDENTIFICACIÓN DEL AUTOR Y EL ESCLARECIMIENTO DE DICHA CAUSA JUDICIAL.
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