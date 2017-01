¿REUNIONES INMORALES …Ó ESPURIAS… Ó nó…?

El interrogante se plantea, pero no en términos de acusación, sino desde la lógica que indican ciertas relaciones de poder: políticas, económicas, etc.

Un hecho delictivo de robo, paradójicamente permitió descubrir que existen este tipo de encuentros no casuales.

No sólo suceden en Córdoba Capital, ocurren en cualquier lugar. Si los bandoleros aciertan en delinquir en este tipo de ágapes, producen una evidencia superadora “del qué dirán”, de la chusma.

Los delincuentes aportaron, en cuanto a probables conexiones de Poder, de grupos que se mueven rompiendo, quizá, la independencia de poderes republicanos y económicos.

Esto puede significar que así se sienten más fuertes y protegidos cuando comparten el sonido del descorche sonoro y el aroma de los manjares, incitadores de la conversación que los “une”.

Tradicionalmente, una buena mesa es lo mejor para olvidar los compromisos ciudadanos públicos y privados. Allí es donde todo se junta, todo se arregla y se profundizan los “lazos de amistad”, que provoca el descalabro social.

Con la mesa servida, hace unos quince días, (NOCHE BUENA), los chorros llegaron a la casa de una señora pública, María Teresa Paneta, abogada, especialista en Derecho Comercial, en el distinguido barrio Cofico, y se llevaron todo lo que pudieron. Curiosamente, después de varios días, el Gobernador pasó a retiro forzoso al Jefe de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba, el Comisario General Calixto Luna, tercera autoridad de la Policía: 1° Jefe, 2° Sub Jefe y 3° Luna. El Gobernador primero dijo que no había razones para remover la Cúpula, y a las 24 horas lo sacó a Luna y reemplazó al ineficaz sancionado, con el Comisario Inspector Alejandro Mercado, quién hace un año había sido desplazado por anormalidades, en Villa Allende

El reproche a Luna: no avanzó en la investigación del hecho donde los damnificados eran magistrados, políticos, funcionarios judiciales y empresarios entre otros. Desde la misma madrugada del suceso ya se había determinado que un integrante de la banda sería el subcomisario Víctor Barrionuevo, que iba a ser ascendido en Villa Allende y otros cuatro sujetos más. Y según la información, desde el gobierno, el botín robado hasta ahora no apareció, lo que generó suspicacias. El Fiscal Raúl Garzón, descartando su propia responsabilidad, dijo que hubo ineficiencia policial, que traducido al deber ser, sería más parecido a omisión de los deberes (delito). Era una fiesta tradicional donde los vínculos que unen son profundos, no simples vínculos: “24 de diciembre”. No parece esto compatible con la calidad de los invitados o amigos: estaban El Camarista Federal Luis Rueda, el Vocal del Tribunal Superior Sebastián López Peña, Olga Riutort, José Cafferata Nores, el abogado Carlos Hairabedián, padre del juez Federal, el ex Fiscal Federal

Darío Vezzaro, Juan Pablo Díaz Cardheilac, el empresario Hermann Karsten, dueño de la empresa de recaudación en la Provincia de Córdoba, quien sigue a cargo de kolektor, y gran parte de los asistentes tiene relación con esa empresa a la que Córdoba le entregó una función que debiera ser exclusiva del Estado: recaudación de impuestos. En los fueros Federal y Provincial, Karsten tuvo denuncias y también en el extranjero. Rueda y López Peña, tienen cargos en la Justicia, por lo que tendrían que apartarse de intervenir en la fiesta o en la Justicia. La realidad es que son jueces que en fiestas privadas comparten con los que tienen que investigar, y además, son ahijados del Gobernador. Habitualmente hay Camaristas penales que se juntan con los Fiscales, también podrían juntarse con la misma habitualidad, con los defensores… Salvo que no recuerden que ambos son partes interesadas en un proceso penal.

Desde siempre la Navidad es una fiesta en familia, ésta fue en familia, pero de otro tipo.

JORGE SAPPIA OBREGON