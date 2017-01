RECIBIMOS Y PUBLICAMOS. “EL DIETAZO”

Señor Director de “VDX”

Me tomo la licencia de escribir estas líneas a Ud. para ser publicadas en su jerarquizado diario digital atento la conmoción espiritual y moral que produjo en mi espíritu ciudadano y republicano el llamado por la sociedad y la prensa “EL DIETAZO” de alguno de los Concejales de Villa Dolores, que llevaron al Concejo Deliberante a la sanción de una ordenanza por la cual SE FIJAN COMO DIETA MENSUAL EL 75% del salario que ganan los Secretarios del Poder Ejecutivo Municipal (Intendencia).-

Y esta conmoción espiritual, anímica, moral que me aqueja ha producido en toda la sociedad dolorense un fuerte repudio, un feroz malestar, un estado de desasosiego, de asco, por que estos concejales – que son nuestros representantes – pretenden con este DIETAZO cobrar (que no es lo mismo que ganar) unos TREINTA MIL PESOS POR MES, es decir UNOS CUATROCIENTOS MIL PESOS POR AÑO.-

Y más se enerva y eriza la piel social ante esta grosería ética de fijarse ellos y para ellos este aumento grosero e injustificable, por que no han tenido en cuenta (o no les ha importado) la gravísima situación social y económica que está viviendo y soportando las clases menos protegidos de la República Argentina con aumentos en las tarifas (tarifazo), el aumento anunciado de la nafta y el aumento a diario de los insumos básicos para vivir, que hace que llegar a fin de mes sea una quimera.- Tampoco les ha importado un pito (por no decir una mala palabra) que la Provincia haya anunciado un fuerte aumento en los impuestos provinciales; que la Municipalidad haya hecho lo mismo con las tasas, que el EINAT haya ya subido el canon mensual y que se haya anunciado otro tarifazo en la energía eléctrica.

Y más se indigna la gente cuando en Villa Dolores el trabajo informal o “en negro” es de más del 70% y que esos empleados ganan menos de pesos Ocho Mil ($8.000), trabajando sin obra social, sin aportes jubilatorios, sin ley de riesgos del trabajo, sin aguinaldo ni vacaciones, más de cuarenta y ocho horas semanales, es decir un concejal quiere cobrar (reitero, que no es lo mismo que ganar) cuatro veces lo que un empleado informal, y la indignación y el malestar social lleva al paroxismo cuando estos señores sesionan una vez a la semana y durante nueve meses (01.03 al 30.11), es decir pretender cobrar la friolera de once mil pesos por sesión (400.000 / 36), salvo error u omisión.-

Señor Director, termino estas reflexiones de un ciudadano de a pie pidiendo a la Sra Intendenta Municipal que no se deje avasallar con este golpe económico institucional y que sea fuerte y vete la ordenanza y si por rara casualidad los concejales consiguen a siete para insistir (por aquello que entre “bueyes no hay cornadas”) llame a un referendum por que tenga la seguridad que el pueblo conmocionado, asqueado e indignado por el DIETAZO la va a acompañar y el NO AL DIETAZO SERA ABRUMADOR y lo dice un peronista visceral que en esta circunstancia se solidariza con Ud.

Y hablando de peronismo no entiendo la postura de aquellos a quienes voté por que se olvidaron de una de las veinte verdades dadas por el General (si es que la conocen), que dice: “La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo” y acá no se ha defendido el interés del pueblo, sino al del propio bolsillo.

Sin otro particular, le saludo atte

Mario R. Casas Valdarenas



DNI 7.798.114