DIALOGO PROFUNDO: FELIPE ASEFF NO SE CALLA NADA EN VDX ( EXCLUSIVO Y EXPLOSIVO, HABLÓ DE TODO Y DE TODOS)

Felipe Aseff, conocido entre sus íntimos como el canyito o canyo, es un reconocido comerciante de Villa Dolores y según él mismo cuenta, lleva 39 años de trayectoria comercial en el mismo rubro.

TESTIGO PRESENCIAL DEL CRECIMIENTO ECONOMICO DE LA CIUDAD BRINDA UN PANORAMA: En relación a mi negocio específicamente puedo decir que han mermado un poco las ventas en estos últimos tres años, por supuesto que debe ser común este análisis en los otros comerciantes, ya que venimos de siete años de inflación y ese es un serio problema que ha afectado a la mayoría. Yo personalmente en estos últimos tiempos tuve que indemnizar dos empleados lamentablemente porque las ventas no me cubrían el gasto.

INFLACIÓN SUPER: Se ha notado una decadencia en los seis años estos que acaban de pasar, en el menemismo no hubo casi inflación, recordemos que el dólar estaba con la paridad uno a uno tipificado ese parámetro con Domingo Cavallo, después vino el derrumbe con De La Rúa desgraciadamente y luego vino el primer gobierno kirchnerista que fue bueno y cuando entra la señora Tolosa de Kirchner fue muy malo y la inflación nunca se detuvo, fíjese que los asalariados siempre se arreglaban con el 35 por ciento osea que la inflación nominal era de ese número.

NUEVO GOBIERNO: Este gobierno de Macri ha venido frenando la inflación, no solamente parando la maquinita de imprimir sino también acudiendo a créditos externos para solventar el estado y el gran déficit que hay, el mismo presidente ha dado órdenes severas de intentar bajar el gran gasto que hay.

GLORIA PEREYRA: Mucho no puedo decir de la Intendenta, veo que está intentando mejorar el transito que es de terror y ella lo sabe porque esta intendenta vive aquí en Dolores, quiere seguir, normalizar y avanzar la obra de cloacas, pero después por ejemplo nos enloquecen los ruidos molestos y ella no hace nada, es una mujer que es igual que el padre que no interpretan las necesidades de la sociedad, hay 6 o 7 autos de publicidad callejera que enloquecen a cualquiera, trescientas motos que no las para nadie, chicos que bajan las ventanillas de los autos y ponen las músicas a todo volumen y todo sin ningún control de la municipalidad y eso si el gobernante no impone el respeto de hacer respetar a los otros la convierte en cómplice del desorden. Hay ordenanzas vigentes que no las hace cumplir nadie, ningún vecino puede sentarse en la plaza mitre ni a conversar porque los ruidos en el centro son espantosos. Le pido a esta chica que haga algo al respecto. Lo que Gloria ha hecho con el festival de la papa, que ahora no se hace con grandes artistas de afuera porque eso cuesta mucho dinero, los festivales anteriores estaban subsidiados en gran medida por el gobierno provincial y el nacional y los argentinos estamos artos de que la plata no

se termine de ir a los lugares y las cosas que realmente hacen falta y se terminan pagando artistas, la plata debe ir a los barrios o pueblos donde todavía hay sectores sin agua, barrios sin pavimento etc. Felicito a Gloria en este tema del festival, a pesar de que tengo fuerte rechazo a los Pereyra, pero me encanta que el festival se haga con actores de Dolores y no que le saquen plata a la provincia o a la nación.

LA POLITICA ES EL MAYOR GASTO PÚBLICO: Es muy cara la política para los Argentinos, empleados públicos a mansalva, Cristina jubiló y pensionó más de dos millones de personas donde la mitad son sanos de pies y manos e inclusive aquí en nuestra ciudad sabemos que hay gente que se ha jubilado sin haber trabajado nunca. Esos son gastos que al país lo han venido empobreciendo.

CONFIANZA EN EL PAIS: Si el presidente no se pone un poco más duro en cuanto a los reclamos permanentes de sectores que más molestan como los piqueteros, que no trabajan y hay que darles de todo, se va poner difícil, creo que hay que buscarle una solución a ese tema ya que todo o la mayor parte del dinero de nuestros impuestos se está volcando desgraciadamente en este tipo de gente, el gobierno anterior que anunciaba que tenia índices de desocupación muy bajos eran todos empleados estatales o subsidiados con nuestra plata, de allí que el Kirchnerismo dice que dejó un índice de pobreza del 23/24 por ciento y son catorce millones de subsidiados, si alguien analiza un país con 14 millones de personas dependiendo del estado seguramente se dará cuenta que no fue un buen gobierno el anterior.

MILAGROS SALAS: La oposición la quiere victimizar diciendo que es una presa política, pero fíjese de que presa política me habla si esa señora tenía un grupo patotero vergonzoso, cantidades de millones de pesos del pueblo que se los giraban desmedidamente y no ha justificado haber hecho todo lo que podría con esa gran cantidad de dinero, 19 autos de alta gama que se los han secuestrado en estas horas, una mujer que con el sueldo que tenia jamás pudo haber tenido las casas ni el dinero que ostentaba.

2017: Quisiera desearles un feliz año a todos, quisiera que el país acompañe, aunque sé que es muy difícil ya que el peronismo nunca acompañó a nadie, lo vivimos con Alfonsín, con De La Rúa, a Macri ya le han hecho como 6 paros y movilizaciones y piquetes y encima serias agresiones permanentes al presidente, van con caras tapadas con palos en las manos, es muy difícil con esta gente que hacen daño y siguen produciendo grietas en la sociedad, así la Argentina nunca va a ser civilizada. Que sepa vivir en democracia, porque el peronismo no ha salido nunca a hacer un comunicado para toda esta gente de los piquetes llamándolos a que dejen de molestar, que dejen de hacer piquetes, que dejen de enloquecer a un gobierno.

IMPUTABILIDAD DE LOS MENORES: Urgente hay que sacar esa ley, fíjese que todos los países desarrollados del mundo tienen imputabilidad desde los 13 o 15 años y no sé porque aquí no, aparecen gente defendiendo los derechos humanos pero los menores matan sabiendo que son inimputables, no hay derecho a que te mate un mocoso de 14 años, pero es parte también de los años del peronismo que han venido manejando el país que han fabricados vagos, inútiles y se han cansado de dar subsidios a gente que no estudia ni trabaja, están al vicio todo el día y salen a la calle a delinquir, antes siempre hubo robos pero sin muertos, hoy matan a embarazadas, ancianos etc. Igual que los femicidios que cada vez son más, todo eso se lo debemos a la falta de educación y cultura de los últimos gobiernos planeros.

DECADA GANADA: Ninguna década ganada, es una década infame, 12 millones de subsidiados, obras pagadas sin terminar, bolsos con plata hasta en las iglesias, fortunas personales de quienes estaban en el gobierno, justicia porteña que ha cajoneado la corrupción, la historia va escribir esa década no como ganada sino como la década infame. La maravilla de país que tendríamos con los 140 mil millones de dólares recaudados con las retenciones a la soja si no se la hubieran robado y malgastado y si se hubiera dedicado esta mujer a gobernar bien y hacer obras en serio. Aquí faltan planes de viviendas pero se robó 300 millones de dólares la Ebe De Bonafinni, 500 millones del pami, entonces no se puede decir década ganada, ese fue el verso que tuvo el kirchnerismo.