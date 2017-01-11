POLICIALES DEL DIA MIERCOLES
SECUESTRO VEHÍCULOS, CONDUCTORES MENORES DE EDAD.
18:30 HS COMO RESULTADO DE LOS CONTROLES VEHICULARES REALIZADOS EN EL ÁMBITO DE ESTA DPTAL. EN LA VÍSPERA, PERSONAL DEL COMANDO DE ACCIÓN PREVENTIVA, SECUESTRO UN VEHÍCULO VW GOL CONDUCIDO POR UN MENOR DE 17 AÑOS DOMICILIADO EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ, ACOMPAÑADO POR OTROS DOS MENORES DE 14 Y 13 AÑOS RESPECTIVAMENTE. DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD. REALIZÁNDOSE LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES POR AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA.
21:30 HS. EN OTRO CONTROL DE LA VÍSPERA, PERSONAL DE LA SUB CRÍA SAN JOSÉ, PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UNA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL 110CC, CONDUCIDA POR UNA MENOR DE 17 AÑOS DOMICILIADA EN ESA LOCALIDAD. LABRANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES POR LA INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA.
ACCIDENTES CON DAÑOS MATERIALES .
11:20 HS DE AYER, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN BELGRANO 137, PROTAGONIZADO POR UNA TOYOTA HILUX CONDUCIDO POR UNA MUJER DE 42 AÑA POR UN HOMBRE DE 51 AÑOS. DOMICILIADO EN VILLA DE LAS ROSAS. SOLO SE PRODUJERON DAÑOS MATERIALES.
13:00 HS DE AYER, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN AV SAN MARTIN ESQUINA DEÁN FUNES, EN EL QUE PARTICIPARON TRES VEHÍCULOS, UN PEUGEOT 408 CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 58 AÑOS DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, UN RENAULT 9 CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 54 AÑOS DOMICILIADO EN LA POBLACIÓN Y UN FIAT UNO (REMIS) CONDUCIDO POR UN JOVEN DE 26 AÑOS DOMICILIADO EN VILLA SARMIENTO, EL CUAL LO HACIA CON UNA PASAJERA DE 23 AÑOS DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD. SIENDO ESTA ULTIMA TRASLADADA AL HOSPITAL REGIONAL VILLA DOLORES, LUGAR DONDE FUE ASISTIDA, RETIRÁNDOSE LUEGO A SU DOMICILIO.
VILLA DOLORES – APREHENDIDO POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA.
01:15 HS. DE LA FECHA, SE PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN DE UN JOVEN DE 18 AÑOS CON DOMICILIO EN BARRIO LA FERIA EN CIRCUNSTANCIA QUE SE CONDUCÍA EN UNA MOTOCICLETA, ELUDIENDO EL CONTROL DEL PERSONAL POLICIAL FUGANDO POR CALLES DE LA CIUDAD Y TRANSITANDO UN TRAYECTO EN CONTRAMANO PARA FINALMENTE SALTAR UNA REJA E INGRESAR A UNA VIVIENDA AJENA DONDE FINALMENTE FUE APREHENDIDO. FUE ALOJADO EN DEPENDENCIA POLICIAL POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA POR CONDUCIR SIN CASCO PROTECTOR, DOCUMENTACIÓN DEL RODADO, LICENCIA DE CONDUCIR, NI CHAPA PATENTE.
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