INFORME POLICIAL DEL DIA VIERNES
VILLA DOLORES – ALLANAMIENTOS
19:00 HORAS, DE AYER, FUE ALLANADA LA VIVIENDA DE LOS APREHENDIDOS EN LA VÍSPERA, POR EL ROBO DE UN TELÉFONO CELULAR A UN MENOR DE EDAD. EN DICHO ALLANAMIENTO, SE LOGRO EL SECUESTRO DE OTRO CELULAR, SUSTRAÍDO EL DÍA ANTERIOR, EN LA VÍA PUBLICA A UNA VECINA DE BARRIO SANTA ANA, AVANZANDO HACIA EL TOTAL ESCLARECIMIENTO DE ESE HECHO.
LAS TAPIAS – ACCIDENTE CON LESIONADOS.
22:10 HORAS SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN RUTA E88 ENTRE UN AUTOMÓVIL VW GOL, EN EL CUAL SE CONDUCÍAN CUATRO PERSONAS MAYORES DE EDAD Y DOS MENORES DE 10 Y 3 AÑOS, ORIUNDOS DE BS.AS, CON UN VW CADDY, EN EL QUE SE CONDUCÍA UNA DOS HOMBRES MAYORES DE EDAD CON DOMICILIOS EN BS.AS. TODOS FUERON TRASLADADOS EN AMBULANCIAS AL HOSPITAL DE VILLA DOLORES CON LESIONES DE CARÁCTER LEVE.
VILLA DOLORES – CONDUCCIÓN PELIGROSA Y PROHIBICIÓN DE TRANSITAR SIN CASCO.
01:50 HORAS DE LA FECHA, EN LA INTERSECCIÓN DE CALLE PEDRO C. MOLINA Y MARTÍN FIERRO DE ESTA CIUDAD SE PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN DE UN HOMBRE DE 20 AÑOS CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, POR PROTAGONIZAR MANIOBRAS PELIGROSAS A ALTA VELOCIDAD CON UNA MOTOCICLETA MOTOMEL 150 CC, HACIÉNDOLO SIN CASCO PROTECTOR, DOCUMENTACIÓN DEL RODADO NI CHAPA PATENTE, LA CUAL FUE SECUESTRADA CON EL INICIO DE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
VILLA DOLORES – FESTIVAL DE LA PAPA.
EN LA MADRUGADA DE LA FECHA SE LLEVO A CABO EL BAILE APERTURA DEL FESTIVAL DE LA PAPA, CONTANDO CON LA ASISTENCIA UNAS 7000 PERSONAS, EL CUAL SE DESARROLLO CON TOTAL NORMALIDAD, FINALIZANDO SIN NOVEDAD.
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