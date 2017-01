Barilari y Jaf brindaron un intenso show en el 2º Raíces Rock

Share on Twitter

Share on Facebook

En la noche de ayer tuvo lugar en Mina Clavero la 2º edición del Raíces Rock, un evento que rescata los orígenes e influencias del género rock con las actuaciones centrales de Adrián Barilari y Juan Antonio Ferreyra, mas conocido como Jaf.

La noche arrancó con la presentación de la joven banda minaclaverense Tiempo Atrás, que realizó covers de bandas fundamentales de la década del 90 como Ataque 77 y La Renga, en tanto que Dr. Moon hizo lo propio rescatando temas de Miguel Abuelo y Charly García entre otros, mixturándolo con producciones propias.

A su vez Mystique, banda de rock compuesta por músicos radicados en Traslasierra, fue la encargada de allanar el camino al número central de la noche, tocando hits de los 70, 80 y 90 con covers de Phill Collins, Guns And Roses, Europe y Soda Stereo, generando la mística propia de un recital de rock de antaño, donde más de un espectador se remontó a su juventud de pelos largos y pantalones rotos.

Luego llegó el turno de Adrián Barilari y Jaf, que en formato dúo presentaron un show intimo, permitiendo que el público interaccione con ellos, y en el que repasaron grandes éxitos del rock internacional cantados en castellano como Maravillosa Esta Noche de Eric Clapton, Hotel California de Eagles y You shook me all night long de AC/DC, además de que le dieron el gusto al público tocando sus más grandes éxitos como El Talismán y Todo Mi Amor.

Sobre el final, Mystique regresó al escenario del Anfiteatro Municipal para cerrar el evento cantando Mujer Amante con Adrian Barilari , integrando al público como coro privilegiado, que a lo largo de toda la noche pudo disfrutar en familia de un show de rock del recuerdo, apelando a su memoria emotiva y acercando a sus hijos a una parte de su historia.