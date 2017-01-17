CHOQUES Y PERROS RECUPERADOS EN LOS POLICIALES DE HOY
CHOQUE ENTRE AUTO Y MOTO CON HERIDOS:
11:20 HORAS DE LA VÍSPERA, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN CAMINO AL BALNEARIO DE LUYABA, PROTAGONIZADO POR VEHICULO FORD ECOSPORT, CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 55 AÑOS DOMICILIADO EN ESA LOCALIDAD Y UN MOTOCICLETA HONDA 70CC. EN LA QUE SE CONDUCÍAN DOS PERSONAS MAYORES DE EDAD, DOMICILIADAS EN LA CIUDAD DE LA PLATA – BS. AS.; RESULTANDO AMBAS CON LESIONES GRAVES (FRACTURA EN MIEMBROS INFERIORES) POR LO QUE FUERON TRASLADADAS AL HOSPITAL VILLA DOLORES, DONDE QUEDARON INTERNADOS PARA SUS INTERVENCIONES MEDICAS.
IMPACTO FRONTAL ENTRE MOTO Y BICI:
19:25 HORAS DE LA VÍSPERA, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALLEJÓN DE LOS VILLALOBOS DE PIEDRA PINTADA, PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA 110CC., CONDUCIDA POR UN HOMBRE MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, QUIEN EMBISTE A UNA BICICLETA EN LA QUE SE CONDUCÍA UN NIÑO DE SEIS AÑOS, DOMICILIADO PRÓXIMO AL LUGAR DEL ACCIDENTE; SIENDO TRASLADADO AL HOSPITAL VILLA DOLORES DONDE SE CONSTATO QUE NO TENIA LESIONES DE CONSIDERACIÓN, SOLO EXCORIACIONES LEVES.
SE BUSCAN LOS DUEÑOS:
SE INFORMA A LA COMUNIDAD QUE EN EL DÍA DE LA VÍSPERA, FUERON ENTREGADOS DOS ANIMALES CANINOS EN LA COMISARÍA VILLA DOLORES QUE DEAMBULABAN PERDIDOS POR LA VÍA PUBLICA, UNO DE RAZA “OVEJERO ALEMÁN” DE TAMAÑO GRANDE CON UN COLLAR TIPO CADENA Y UNO RAZA “CANICHE” TAMAÑO MEDIANO DE COLOR BLANCO CON COLA LARGA; LOS MISMOS SE ENCUENTRAN EN SEDE POLICIAL A LA ESPERA DE SUS PROPIETARIOS.
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