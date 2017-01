EL ANTÓN DOLORENSE

San Antón era el apodo que tenia San Antonio Abad, un santo de la feligresía católica al que se lo recuerda como el patrono y protector de los animales. Hoy 17 de enero, como todos los años, se conmemora el Día del Protector de los Animales, en honor a este San Antonio Abad (San Antón), quien “en medio de la vida austera que llevó, descubrió la sabiduría y el amor divino a través de observar a la naturaleza. De esa revelación, adquirió la costumbre de bendecir a los animales.” San Antonio Abad murió el 17 de enero del año 356 en Egipto (su tierra natal), a la edad de 105 años. Como fundador de conventos, adquirió el título de abad, que significa padre. Sus restos fueron llevados después a Alejandría y a Constantinopla. La celebración fue impulsada desde la época colonial por los frailes franciscanos y, en muchos lugares, se llevan las mascotas y animales a las parroquias para ser bendecidos en la misa. Considerando que no todos pueden llevarlos, en la mayoría de los casos, el párroco bendice agua para que se lleven y, poder así, realizar la bendición en sus propias casas también. Con el ejemplo de San Antonio en cada rincón del planeta seguro hay muchos Antón, desde VDX queremos hoy reconocer al Antón dolorense, al que mantiene viva la llama de aquel Abad del año 300, el abogado Christian Casas Cassataro. Esta persona ha sido en el valle quien ha venido practicando lo que recomienda la Biblia en el libro de Proverbios capitulo 31, Nuestro reconocimiento a quien “Levanta la voz por los que no tienen voz; ¡defiende a los indefensos”, a quien “Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos y garantiza justicia para todos los abatidos”. A quien ha dedicado y dedica gran parte de su vida en encontrar las herramientas legales necesarias para denunciar el maltrato y defender a los animales y ha dispuesto aplicar el derecho en esos casos. Reconocemos en este día a quien sigue luchando para obtener el reconocimiento legal de que los animales no son cosas, sino seres sintientes con derechos concretos que deben ser preservados y protegidos. Casas Cassataro es quien se enfrenta cada día con las costumbres culturales de antiguas épocas que consideraba a los animales como recursos y hoy este Antón pelea junto a otros para avanzar en la consideración de los animales como sujetos de derechos a pesar de las normas sociales imperantes. Las actuales costumbres, a veces llamadas culturales, no desalientan el trabajo de este gran activista. Sr Christian, en el día mundial del protector de los animales, la sociedad debe ver en Usted a la persona humana que demuestra ser, un individuo de naturaleza racional. Portador de potencialidades que ha desarrollado en defensa de los que no pueden hacerlo por sus propios medios. Una persona con libertad, con equidad, que trasciende y defiende la igualdad de la naturaleza. Desde aquí le damos la pata (mano) y

deseamos sean todas sus misiones con el éxito que nuestros hermanos animales esperan. FELIZ DIA DEL PROTECTOR DE LOS ANIMALES. HORACIO SOSA PARA VDX.