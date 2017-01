“DOÑA JOVITA” Y LA LEY DE BOSQUES

José Luis Serrano, el actor dolorense que encarna a la querida “Doña Jovita” entabló un largo diálogo con VDX y se manifestó sobre su lucha a favor de la conservación del medio ambiente y su oposición a la Ley de Bosques que pretendía ser aprobada por la Legislatura de nuestra provincia.

¿Cuál es el motivo de tu oposición al tratamiento de la nueva Ley de Bosques?



En realidad, cuando me enteré de los detalles, yo me sumé al Foro Ambiental y al trabajo que hicieron los ingenieros y técnicos de la Universidad Nacional de Río Cuarto y la de Villa María. El CONICET también tiene un informe un informe sobre el asunto y lo que ocurre es que al aparecer el personaje “Doña Jovita”, la oposición se hizo visible. Entonces, los que escribieron esta ley y propusieron que sea aprobada, que son estos grupos empresariales existentes en el norte de Córdoba, vieron que el tema comenzó a aparecer en las redes sociales y se transformó en una situación de dominio público y que nos afecta a todos.

¿Tu primera intervención en esto fue cuando recibiste el reconocimiento de la Legislatura?



Sí. Inclusive pregunté junto al grupo que fue conmigo, que es la Agrupación Tradicionalista de Villa Dolores, si en ese espacio se puede expresar algo que uno piensa, y los legisladores me respondieron que ese es un espacio del pueblo para que la gente diga sus cosas. Por ello, uno de los nietos de la viejita hizo un alegato que fue el detonante. Es una canción de Churly Corroza que habla de los pájaros desalojados.

¿De haberse aprobado esa ley el perjuicio hubiera sido grande para nosotros y para futuras generaciones?

Sí. Ocurre que se vendría un desmonte irracional, no consensuado ni consultado e hicieron caso omiso a las objeciones de gente capacitada en la materia que se había expedido al respecto. No contestaron los informes de la Universidad no del Foro Ambiental, y esas cosas no son limpias quedando claro que están ocultando intereses económicos muy fuertes.

¿Nuestra zona se vería muy perjudicada con la ley?



Sí, y voy a utilizar una frase que han dicho nuestros propios legisladores: Traslasierra era un océano de algarrobos y quebrachos y por eso vino el tren aquí. Cuando se terminó de explotar el recurso, dejó de existir el tren. Nos quedó esto, y la agricultura regional no termina siendo un beneficio que modifique la situación económica y social de nuestros pobladores. Sí se benefician los productores, pero no se trasunta a la sociedad. De hecho sigue viniendo gente desde las zonas rurales a la ciudad buscando su subsistencia. A los lugares alejados hay que ocuparlos porque eso es parte de la soberanía y el país debería dar garantías para no despoblar lugares un tanto lejanos.

¿Te reconforta que hayas recibido la solidaridad de gente importante como Piñón Fijo, Raly y otros artistas destacados?



Lo que más me reconforta es que se pusieron al hombro la causa, porque este es un problema de todos. Yo no quiero monopolizar el tema de ningún modo, porque uno no lo hace ni para la vanidad o para lograr el aplauso fácil que no nos hace falta. Yo vivo hace 30 años de un personaje reconocido en todo el país e inclusive en el extranjero, y el argumento del aplauso fácil no es válido.

¿Hay un periodista que te ha enviado carta documento?



Me la envió (Carpio) y fue contestada, pero eso fue de gran ayuda para nosotros, porque gracias a ese racimo de mentiras que informó para la radio (Cadena 3), nos permitió hablar más profundamente sobre el tema.

El dialogo con José Luis fue muy extenso y habló que fue una ridiculez trasladar la Audiencia Pública al norte cordobés y mencionó entre otras cosas, que cuando se prohibió a los lecheros domiciliarios expender el producto, la producción lechera se perdió. También mencionó que el mercado destruyó a los quinteros de la calle Progreso (hoy Almirante Brown), y en ambos casos el mercado se encargó de abatirlos psicológicamente.

En el final, “Doña Jovita” manifestó que seguramente la ley, como estaba redactada, va a ser imposible que salga y se le tendrán que incluir una serie de modificaciones en virtud a los estudios realizados al respecto, que no fueron contemplados oportunamente.