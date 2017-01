REESTRENAN UN CLÁSICO TEATRAL EN EL “ESPAÑOL”

El grupo de teatro local “La Nueva Comedia”, dirigido por Enrique “Quique” Sánchez pondrá en escena nuevamente la obra de Federico García Lorca “La casa de Bernarda Alba”. Es por ello que VDX dialogó con el reconocido Director, quien se prestó gentilmente al diálogo con nuestro cronista.

¿Reestrenan esta obra que ya pusieron en escena el año pasado?

Efectivamente. Estamos reestrenando y estrenando una temporada teatral de verano y, por ahora, tenemos programadas dos funciones que serán los viernes 20 y 27 de enero aquí en Teatro Español.

¿Tienen posibilidades de ir a otros escenarios?

Tenemos muchas posibilidades. Nos han llamado de General Pico (La Pampa) y están surgiendo otros lugares a través de Internet.

¿Cómo les fue cuando estrenaron el año pasado esta obra?

Fue un éxito de público con sala llena y estuvieron muy buenos los comentarios, siendo total la aceptación del público.

¿Quiénes son los protagonistas de esta obra?

Como la pieza lo amerita, son todas mujeres sobre el escenario y tenemos a Teresa Pérez, Ana María Heredia, Marta Olaya Cordero, Ana Carolina Rodi, Antonia Amaya, Mariel Knopoff, Mónica Calvar, Marisa Formini, Eliana Ligorria y Elva Villarreal. Tenemos el auspicio de la Asociación Española y para esta temporada de verano también de la Municipalidad de Villa Dolores. Fuera de escena tenemos Iluminación, Apuntador, Sonido, Música Original, Peinados, Maquillaje y la Dirección a mi cargo.

La obra es de García Lorca y data de 1.936. El autor pintó muy bien su aldea y, en realidad, muestra como vivía la sociedad de esa época.

¿Cuál es, en breve síntesis, la trama de la obra?

La pieza trata de mujeres solas que, en el comienzo, vienen de sepultar al marido de Bernarda que era el único hombre de la familia. Esta mujer, con un carácter muy fuerte, sigue con su corte y decide que habrá un luto en donde sus hijas no van a salir durante ocho años. Ella crea un ambiente encerramineto y hay una especie de revelamiento, pero no pueden salir porque la sociedad, en ese momento, era muy cerrada. Es interesante decir que esta obra fue basada en un hecho real que ocurrió en la familia Alba y el autor puso hasta el apellido pero le cambio el nombre a Bernarda porque se llamaba Doña Frasquita. En realidad es una copia fiel de trodo ese drama que ocurrió dentro de la familia. El novio que gira permanentemente en la obra, como realidad no aparece, pero es el causante de muchos dolores de cabeza para Doña Bernarda.

¿Cuáles son los precios para esta dos funciones?

La idea es que la gente venga y nos apoye y por ello hemos puesto precios populares. La entrada general es de $ 100, de $ 60 para jubilados y socios de la institución anfitriona y tenemos una promoción de dos entradas por $ 150.

¿En qué condiciones está la sala del Teatro español?

La verdad es que está hermoso luego de todas las reparaciones que se hicieron, fundamentalmente en el sistema eléctrico que es totalmente nuevo y moderno. En realidad el

teatro está espectacular. Por allí la gente de nuestra edad vienen y le invaden los recuerdos por haber visto tantas cosas aquí. El escenario está muy bonito y nosotros estamos muy contentos y con la misión cumplida de abrir el teatro a la comunidad.

Por último, Sánchez manifestó que “la idea de cobrar una entrada es para cubrir gastos porque todos los que componen el grupo lo hacen en forma vocacional, pero queremos que la gente y las autoridades se concienticen que el arte es un trabajo como cualquier otro, tan dignificante como cualquiera, y que debe ser pagado.