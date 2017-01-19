EL PARTE POLICIAL DEL DIA JUEVES 19 DE ENERO
VILLA DOLORES – APREHENDIDA POR HURTO Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO:
13:00 HORAS DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL DEL COMANDO DE ACCIÓN PREVENTIVA REALIZO EN CALLE SARMIENTO, LA APREHENSIÓN DE UNA JOVEN DE 18 AÑOS DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD, QUIEN TENIA EN SU PODER VARIOS ELEMENTOS QUE, MOMENTOS ANTES, HABÍAN SIDO DENUNCIADOS COMO HURTADOS DE UN DOMICILIO DE CALLE ELISEO SEGURA; QUEDANDO ALOJADA EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE FERIA, LOGRANDO ESCLARECER EL HECHO DELICTUAL DECLARADO.
LAS TAPIAS – PELIGRO DE INCENDIO:
17:10 HORAS DE LA VÍSPERA, SE REGISTRO FOCO DE INCENDIO EN UN CAMPO UBICADO EN CALLE PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE LAS TAPIAS, LUGAR DONDE TRABAJO PERSONAL DE BOMBEROS LOGRANDO SOFOCARLO SIN REGISTRARSE VICTIMAS SOLO LA QUEMA DE UNA HECTÁREA DE MONTES Y PASTOS NATURALES; INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN DE CÓDIGO DE CONVIVENCIA CON EL FIN DE .
LA PAZ – SEMOVIENTE EN LA VÍA PÚBLICA.
19:15 HORAS DE LA VÍSPERA, PERSONAL DE LA COMISARÍA LA PAZ REALIZO EL SECUESTRO DE DOS ANIMALES EQUINOS QUE DEAMBULABA POR LA VÍA PÚBLICA CON RIESGO POTENCIAL DE PRODUCIR DAÑOS A TERCEROS; INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES EN CONTRA DE SU PROPIETARIO Y/O ENCARGADO DEL CUIDADO POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
VILLA DOLORES – ALLANAMIENTO POSITIVO:
19:15 HORAS DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIALES DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES, TRAS AVERIGUACIONES PRACTICADAS PROCEDIERON A REALIZAR ALLANAMIENTO EN UN DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, EN RELACIÓN A UN HECHO DELICTUAL QUE SE INVESTIGA, LOGRANDO EL SECUESTRO DE VARIAS PRENDAS DE VESTIR, ELEMENTOS QUE QUEDARON DEPOSITAS EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE, LOGRANDO ASÍ AVANZAR EN EL ESCLARECIMIENTO DE LA CAUSA.
VILLA DOLORES – VEHICULO CON PEDIDO DE SECUESTRO:
02:45 HORAS DE LA FECHA, PERSONAL POLICIAL DEL COMANDO DE ACCIÓN PREVENTIVA, MIENTRAS REALIZABA PATRULLAJE PREVENTIVO POR LA ZONA CÉNTRICA DE ESTA CIUDAD, CONTROLA UN VEHICULO PEUGEOT 504 CONDUCIDO POR UN JOVEN DE 20 AÑOS DOMICILIADO EN LAS TAPIAS Y CONSTATA QUE EL RODADO REGISTRA UN PEDIDO DE SECUESTRO VIGENTE DE LA POLICÍA FEDERAL, QUEDANDO DEPOSITADO EN SEDE POLICIAL, INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES CON INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL VILLA DOLORES.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE DE TRANSITO:
* 18:25 HORAS DE LA VÍSPERA, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN AVENIDA SAN MARTÍN Y CALLE JUAN B. BUSTOS, PROTAGONIZADO POR UNA CAMIONETA TOYOTA HILUX CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 74 AÑOS DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD Y UN BICICLETA EN LA QUE CIRCULABA OTRO HOMBRE DE 44 AÑOS DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD; RESULTANDO ESTE ULTIMO CON LESIONES DE GRAVEDAD (TRAUMATISMO DE TÓRAX ABDOMINAL CERRADO Y FRACTURA DE ARCO COSTAL IZQUIERDO) POR LO QUE FUERON TRASLADADAS AL HOSPITAL VILLA DOLORES, DONDE QUEDARON INTERNADOS PARA SUS INTERVENCIONES MEDICAS.
* 18:25 HORAS DE LA VÍSPERA, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALLE 25 DE MAYO Y ALMIRANTE BROWN, PROTAGONIZADO POR UN VEHICULO RENAULT TRAFIC CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 40 AÑOS DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD Y UN MOTOCICLETA 110 CC. CONDUCIDA POR OTRO HOMBRE DE 44 AÑOS DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD; RESULTANDO ESTE ULTIMO CON LESIONES LEVES (TRAUMATISMO DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO) POR LO QUE FUERON TRASLADADAS AL HOSPITAL VILLA DOLORES, DONDE QUEDARON INTERNADOS PARA SUS INTERVENCIONES MEDICAS.
VILLA DE LAS ROSAS – ACCIDENTE DE TRANSITO:
* 17:20 HORAS DE LA VÍSPERA, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN RUTA N° 14 ALTURA VADO DE LAS CHACRAS DE VILLA DE LAS ROSAS, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL FIAT SIENA CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 28 AÑOS DOMICILIADO EN VILLA CURA BROCHERO Y UNA MOTOCICLETA 150 CC. CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 19 AÑOS DOMICILIADO EN LOS HORNILLOS, RESULTADO ESTE ULTIMO APARENTEMENTE CON LESIONES POR LO QUE FUE TRASLADADO AL CENTRO DE ASISTENCIAS MEDICAS DE VILLA DE LAS ROSAS, PRESENTADO SOLO EXCORIACIONES SIN HERIDAS DE GRAVEDAD.
PERRO EXTRAVIADO
SE INFORMA A LA COMUNIDAD QUE EN LA COMISARÍA VILLA DOLORES SE ENCUENTRA UN ANIMAL CANINO RAZA “OVEJERO ALEMÁN” DE TAMAÑO GRANDE CON UN COLLAR TIPO CADENA, EL QUE DEAMBULABA PERDIDO EN LA VÍA PUBLICA; EL MISMO SE ENCUENTRA EN SEDE POLICIAL A LA ESPERA DE SU PROPIETARIO.
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