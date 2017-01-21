PARTE DE PRENSA DÍA SÁBADO 21 DE ENERO
LAS TAPIAS – PELIGRO DE INCENDIO: 21:15 HORAS DE LA VÍSPERA, SE REGISTRO FOCO DE INCENDIO EN UN CAMPO UBICADO EN CALLE PUBLICA (DEL CEMENTERIO) DE LA LOCALIDAD DE LAS TAPIAS, LUGAR DONDE TRABAJO PERSONAL DE BOMBEROS LOGRANDO SOFOCARLO SIN REGISTRARSE VICTIMAS SOLO LA QUEMA DE MONTES Y PASTOS NATURALES; INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN DE CÓDIGO DE CONVIVENCIA CON EL FIN DE IDENTIFICAR EL RESPONSABLE DE LA QUEMA.
VILLA DOLORES – ALLANAMIENTO POSITIVO: 21:35 HORAS DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIALES DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES PROCEDIERON A REALIZAR ALLANAMIENTO EN UN DOMICILIOS DE ESTA CIUDAD, EN RELACIÓN A UN HECHO DELICTUAL QUE SE INVESTIGA, LOGRANDO EL SECUESTRO DE UN VEHICULO Y VARIOS ELEMENTOS QUE QUEDARON DEPOSITAS EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE, LOGRANDO ASÍ AVANZAR EN EL ESCLARECIMIENTO DE LA CAUSA.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE DE TRANSITO: 18:00 HORAS DE LA VÍSPERA, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALLE 25 DE MAYO Y ALMIRANTE BROWN, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL FORD FIESTA CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 38 AÑOS DOMICILIADO EN LAS TAPIAS Y UNA MOTOCICLETA 110CC. CONDUCIDA POR OTRO HOMBRE DE 27 AÑOS DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD; RESULTANDO ESTE ULTIMO CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES POR LO QUE FUE TRASLADO AL HOSPITAL VILLA DOLORES, DONDE RECIBIÓ LA INTERVENCIÓN MEDICA NECESARIA.
SAN JAVIER – ACCIDENTE DE TRANSITO: 20:20 HORAS DE LA VÍSPERA, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN RUTA N° 14 ALTURA INGRESO A SAN JAVIER, PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA 200CC. EN LA QUE SE CONDUCÍAN DOS PERSONAS MAYORES DE EDAD DOMICILIADOS EN ESA LOCALIDAD, QUIENES ENVISTEN A UNA NIÑA DE 05 AÑOS QUE CRUZABA LA CALLE; RESULTANDO ESTA ULTIMO APARENTEMENTE CON LESIONES DE GRAVEDAD POR LO QUE FUE TRASLADADA AL HOSPITAL VILLA DOLORES DONDE QUEDO INTERNADA PARA RECIBIR LA ASISTENCIA MEDICA NECESARIA.
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