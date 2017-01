KALFÚ, LA COMPARSA MÁS GRANDE DE LA CIUDAD FESTEJA SUS 25 AÑOS DE CARNAVAL

Kalfú es sin lugar a dudas la comparsa emblema de Villa Dolores, por su trayectoria, por sus reconocimientos, por haber traspasado la frontera regional y por las acciones solidarias que desarrolla durante todo el año. VDX habló con la directora y fundadora de esta gran comparsa, Noelia Quevedo.

BODAS DE PLATA

Cuando se comienzan a realizar los carnavales en la ciudad, se arman las comparsas que eran de las academias, yo tenía 9 años y participé en la academia de mi tío Claudio y también con la academia de Belén Fachinelli (hoy Directora de cultura) y en esos carnavales participó una murga de mi barrio que era dirigida por Mauro Libaak y un año más tarde se forma la comparsa Kalfú que actuaba en conjunto con esa murga. Ese fue el nacimiento de esta comparsa que hoy festeja 25 años de vida.

MUCHA TRAYECTORIA

Gracias a Dios hemos tenido la bendición de poder actuar y conocer un montón de lugares y lo que más rescato es la posibilidad que tuve de haber llevado a los chicos de mi barrio y de otros barrios a participar y conocer tantísimos lugares de nuestra zona y de otras provincias. Es una de las comparsas más grandes de esta ciudad con más de 77 integrantes y es la única que tiene una gran e importante trayectoria para lucir. Todos los años que se realizó el carnaval de rio en la ciudad de San Luis, fuimos invitados a participar, además de asistir a talleres nacionales de zamba y percusión y créame que esto ha sido un orgullo personal y de toda la comparsa. Mi hijo fue elegido para tocar percusión en la gran comparsa de Brasil siendo también un logro colectivo de Kalfú.

MARCA DE UNION DE LA CIUDAD

Siempre digo que esta comparsa es algo atípica, porque si bien siempre representamos al barrio San Martín, los integrantes no son solo de el barrio ya que hemos tenido una política abierta y participativa y muchos de los chicos son otros barrios, ese trabajo mancomunado de nuestros jóvenes siempre lo uso como ejemplo de el trabajo en equipo y la verdadera amistad.

ACTIVIDAD TODO EL AÑO

Nosotros hacemos actividades todo el año, no es que terminan los corsos y guardamos todo hasta el próximo año, actuamos profesionalmente en eventos sociales, casamientos, cumpleaños, recepciones etc.. además hace 13 años que hacemos en el barrio la fiesta del día del niño en la plazoleta y hace 2 que hacemos la fiesta de reyes y aparte También hacemos varios beneficios solidarios durante el año, siempre hacemos campañas del juguete, de ropa o de alimentos.

MUCHO TRABAJO Y ESFUERZO

Nosotros contamos con instrumentos propios que vamos adquiriendo permanentemente con los fondos que generan las actuaciones, y la municipalidad colabora cada año con los insumos de parches, baguetas y esas cosas, pero los instrumentos pertenecen a Kalfú y los compramos con mucho trabajo.

CORSOS DOLORENSES

Ya estamos teniendo algunas reuniones con los otros grupos y la municipalidad para este año que va ser muy importante a nivel personal y de la comparsa, vengo de un año muy duro, pero tenemos muchas expectativas de que estos corsos dolorenses que vienen van a ser muy exitosos, nosotros en este año vamos a representar la alegría y el agradecimiento a todos quienes han acompañado de una u otra forma la permanencia de esta comparsa que amo que es Kalfú.

LA MARAVILLA DEL GRIEGO

Hemos actuado en corsodromos, en calles, en estadios etc. Pero quiero remarcar la maravilla que es actuar en el escenario del teatro griego de nuestra ciudad, aquí el numero se desenvuelve con una comodidad absoluta y el publico ve todo el show desde cualquier ubicación, es un lugar ideal para este tipo de espectáculo, aunque para mí personalmente seguirán siendo mejores los carnavales de corrido y en la calle.

REFLEXIÓN FINAL

Las puertas de Kalfú siempre van a estar abiertas para los que quieran venir, hay una condición que es el respeto mutuo, aceptarse cada cual como es y el deseo de superarse permanentemente. Y no quiero dejar de agradecer infinitamente a mi familia que siempre me apoyaron desde los comienzos, a mi querida madre por acompañarme a hacer lo que a mí me gusta, a mis hijos que han nacido y se han criado dentro de este maravilloso mundo carnestolendo y a todos los vecinos de mi barrio y a cada integrante de Kalfú, que son los eslabones principales de este motor de alegría que es la comparsa, y destacar siempre el apoyo de empresarios y comerciantes locales que cada vez que acudimos a ellos siempre están presentes.