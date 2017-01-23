POLICIALES DE FIN DE SEMANA
VILLA DOLORES – APREHENDIDO POR DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD:
* 01:30 HORAS DE LA FECHA, PERSONAL POLICIALES DEL COMANDO DE ACCIÓN PREVENTIVA ALERTADO POR EL LLAMADO AL 101 DE UNA VICTIMA DE VIOLENCIA FAMILIAR PROCEDIÓ, EN CALLE GRANADERO BAIGORRIA DE BARRIO TRADICIÓN, A LA APREHENSIÓN DE UN HOMBRE DE 48 AÑOS, DOMICILIADO EN LA LOCALIDAD DE MALVINAS, PROVINCIA DE CÓRDOBA, QUIEN TIENE VIGENTE UNA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE CONTACTO CON SU EX PAREJA Y EN ESE MOMENTO SE ENCONTRABA PRÓXIMO A SU DOMICILIO; SIENDO TRASLADADO A SEDE POLICIAL DONDE QUEDO ALOJADO A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE FERIA.
SAN JAVIER – DETENIDO EN FLAGRANCIA POR AMENAZAS:
* 02:00 HORAS DE LA FECHA, PERSONAL POLICIALES DE LA COMISARÍA SAN JAVIER PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA DE UN HOMBRE DE 44 AÑOS, DOMICILIADO EN PARAJE CORRALITO DE LA LOCALIDAD DE LA PAZ, QUIEN SE ENCONTRABA PROFIRIENDO AMENAZAS HACIA SU PAREJA, UNA MUJER DE 30 AÑOS, DE IGUAL MANERA AMENAZO A LOS EFECTIVOS POLICIALES; SIENDO TRASLADADO A SEDE POLICIAL DONDE QUEDO ALOJADO A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE FERIA.
VILLA DOLORES – CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN JUSTAS DEPORTIVAS
* 20:10 HORAS DEL DOMINGO, PERSONAL POLICIALES DE ADICIONAL EN EVENTO DEPORTIVO QUE SE DESARROLLA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN DE UN HOMBRE DE 41 AÑOS DOMICILIADO EN LA LOCALIDAD DE NONO, QUIEN SE ENCONTRABA CONSUMIENDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS; SIENDO TRASLADADO A SEDE POLICIAL DONDE QUEDO ALOJADO A DISPOSICIÓN DE AYUDANTE FISCAL, POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA, QUE REGULA EL COMPORTAMIENTO EN LAS JUSTAS DEPORTIVAS.
ACCIDENTES DE TRANSITO:
* 15:15 HORAS DEL SÁBADO, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALLE ROBERTO J. NOBLES N° 200, PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA 110CC. CONDUCIDA POR OTRO HOMBRE DE 46 AÑOS ACOMPAÑADO DE OTRO HOMBRE DE 23 AÑOS, AMBOS DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD; RESULTANDO CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES POR LO QUE FUERON TRASLADOS AL HOSPITAL VILLA DOLORES, DONDE RECIBIERON LA INTERVENCIÓN MEDICA NECESARIA.
* 18:30 HORAS DEL SÁBADO, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN RUTA N° 14 ALTURA SERPENTARIO DE VILLA DE LAS ROSAS, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL RENAULT SCENIC CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 48 AÑOS, DOMICILIADO EN CAPITAL FEDERAL Y UNA MOTOCICLETA 110CC. CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 18 AÑOS ACOMPAÑADO DE OTRO DE 23 AÑOS, AMBOS DOMICILIADOS EN LOS POZOS; RESULTANDO ESTOS ÚLTIMOS CON LESIONES LEVES POR LO QUE FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL VILLA DOLORES DONDE RECIBIERON ASISTENCIA MEDICA.
* 06:50 HORAS DEL DOMINGO, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN CAMINO A BOCA DEL RÍO, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL FIAT 147 CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 26 AÑOS, ACOMPAÑADO DE TRES PERSONAS MAYORES DE EDAD, TODOS DOMICILIADO EN VILLA DOLORES Y UNA MOTOCICLETA 110CC. EN LA QUE SE CONDUCÍA UNA MUJER DE 25 AÑOS DOMICILIADA EN LAS TAPIAS; RESULTANDO ESTA ULTIMA CON LESIONES DE CARÁCTER GRAVE POR LO QUE FUE TRASLADADA AL HOSPITAL VILLA DOLORES, DONDE RECIBIERON LA INTERVENCIÓN MEDICA NECESARIA, INICIÁNDOSE LAS ACTUACIONES SUMÁRIALES JUDICIALES CORRESPONDIENTES.
* 06:50 HORAS DEL DOMINGO, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN AV. SAN MARTÍN N° 56, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN GOL(foto) CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 47 AÑOS DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, QUIEN PERDIÓ EL CONTROL DEL RODADO IMPACTANDO CON UN ÁRBOL DEL CANTERO CENTRAL; RESULTANDO CON LESIONES DE CARÁCTER LEVE POR LO QUE FUE TRASLADADA AL HOSPITAL VILLA DOLORES PARA SU ASISTENCIA MEDICA.
* 11:50 HORAS DEL DOMINGO, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN RUTA N° 148 ALTURA KM 935, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL FIAT SIENA, EN EL QUE SE CONDUCÍAN TRES PERSONAS MAYORES DE EDAD Y POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER EL RODADO PERDIÓ EL CONTROL DANDO VARIOS TUMBOS; RESULTANDO DEL SINIESTRO DOS VICTIMAS FATALES ORIUNDAS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y LA TERCERA, UNA MUJER DE 64 AÑOS DOMICILIADA EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN, QUIEN FUE TRASLADADA CON VIDA AL HOSPITAL VILLA DOLORES DONDE RECIBIÓ LA ASISTENCIA MEDICA NECESARIA, QUEDANDO INTERNADA EN TERAPIA INTENSIVA, DONDE SE ENCUENTRA CONTROLADA, EVALUÁNDOSE SUS LESIONES.
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