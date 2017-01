INFORMACIÓN ACLARATORIA SOBRE UN PROCEDIMIENTO EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Recientemente, en las primeras horas del pasado domingo, se produjo un accidente de tránsito en la primera cuadra de Avenida San Martín, en donde un automóvil embistió un árbol ubicado en el cantero central de la mencionada avenida. El conductor de dicho rodado sería un empleado de la Unidad Judicial local de apellido Sosa, y ello trajo aparejado diversos comentarios en medios locales sobre las características del procedimiento.

VDX, como es costumbre, fue a la fuente y dialogó con la Ayudante Fiscal dependiente de dicha Unidad Judicial, Dra. María Eugenia Ferreyra, quien gentilmente se prestó a la requisitoria de nuestro cronista.

¿Hay algo que aclarar sobre el accidente que involucra a un empleado de esta Unidad Judicial?



Creo que aclarar no sería la palabra correcta. Simplemente puedo dar información de lo que ha podido generar algún comentario periodístico o de interés para la sociedad. El día domingo 22 sucedió un hecho de un accidente por parte de un empleado judicial que trabaja en esta Unidad, del cual prefiero preservar el nombre, aunque ya ha tomado estado público. En dicho accidente intervino personal policial y se realizó, como corresponde, un procedimiento contravencional ya que no amerita un sumario judicial de los que se labran en esta Unidad Judicial, porque no ha habido otra persona que participe en el hecho ni han resultado lesionadas otras personas El tema del conductor en estado de ebriedad que tiene previsto el Código de Convivencia, es que esta persona inmediatamente recibió hospitalización debido al gran golpe que recibió, lo que impedía su detención efectiva en dependencia policial. De hecho, todavía está internado.

¿Desde la Unidad Judicial, luego que se reponga, le cabe alguna detención?



Para el caso hay tres alternativas de sanción. En esta oportunidad, atento a la proximidad con el trabajo que yo desempeño, me voy a tener que apartar de esta causa. Sucede que, como estamos de Feria, yo estoy a cargo de todo porque la Dra Bazán de la Unidad de Mina Clavero no está tampoco en funciones, y esto se tendrá que resolver después de la Feria. Más allá de esto, es importante aclarar que el protagonista del accidente está también de Feria y goza de sus vacaciones ejerciendo actos de su vida privada.

¿Se le pudo concretar algún tipo de análisis sobre el estado en que se encontraba en ese momento?



Se ha hecho todo lo de rigor por parte del médico policial y eso es una constancia que obra en el sumario, del cual no se pueden hacer comentarios ahora. El mismo no ha podido ser notificado aún porque está hospitalizado. Además, el Código de Convivencia tiene previsto la situación de detención de solo ocho horas y esta persona lleva más de 24 horas internado.

¿De arrojar positivo el control de alcoholemia, le cabe alguna sanción interna en su trabajo?

En el trabajo no corresponde porque es un acto de la vida privada.

¿Usted le lleva tranquilidad a la población, teniendo en cuenta que todos los casos se resuelven de la misma manera?

Totalmente. Nunca en esta Unidad se han hecho excepciones de ningún tipo y lo particular de este caso ha sido que el protagonista ha necesitado una hospitalización, que todavía se mantiene.

¿Cómo están trabajando con el Código de Convivencia?

Hay abundante trabajo y se lo hace con normalidad y ya todos nos hemos acomodado a los nuevos procedimientos. Desde septiembre u octubre ya se creó la cuenta para las multas, que era algo que estaba pendiente, pero se han ido puliendo todas las cuestiones que era necesario resolver.

En el final la Dra. Ferreyra manifestó que “es mucho el trabajo al estar a cargo tanto de la Unidad Judicial como de la parte contravencional, y sobre todo durante la Feria. La posibilidad de crear una segunda Unidad Judicial u otro Ayudante Fiscal sería muy beneficioso y todo podría ser más agil”.