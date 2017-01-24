PARTE DE PRENSA POLICIAL DEL DIA MARTES
LOS CERRILLOS – ACCIDENTE CON LESIONES LEVES
13:30 HS DE LA VÍSPERA, SE REGISTRO UN ACCIDENTE DE TRANSITO EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRILLOS, EN LA ESQUINA DE CALLES PRESIDENTE PERÓN Y EVA PERÓN, ENTRE UNA PICKUP DODGE CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 72 AÑOS Y UNA MOTOCICLETA ZANELLA 150 CC CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 34, AMBOS DE ESA LOCALIDAD, RESULTANDO EL ULTIMO CON LESIONES LEVES EN PIERNA Y BRAZO DERECHO POR LO QUE FUE TRASLADADO PARA SU ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DE ESTA CIUDAD.
VILLA DOLORES –ACCIDENTE CON LESIONES LEVES.
14:15 HS, OCURRIÓ ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALLE PROVINCIAS UNIDAS, PROTAGONIZADO POR DOS MOTOCICLETAS. UNA MOTOMEL 110 CONDUCIDA POR UNA MUJER DE 45 AÑOS ACOMPAÑADA DE SU HIJA DE 25 CON DOMICILIOS EN BARRIO LOS OLIVOS, CON UNA MOTOCICLETA ZANELLA 110 CC CONDUCIDA POR UNA MUJER DE 34 AÑOS CON DOMICILIO EN BARRIO CENTRO. COMO CONSECUENCIA LA PRIMERA CONDUCTORA FUE TRASLADADA AL HOSPITAL, CON POLITRAUMATISMOS VARIOS.
LA PAZ – ALLANAMIENTO POR USURPACIÓN Y ROBO
18:00 HORAS DE AYER, SE LLEVO A CABO ALLANAMIENTO EN UNA PROPIEDAD DEL PARAJE LA RAMADA, JURISDICCIÓN DE LA COMISARÍA DE LA LOCALIDAD DE LA PAZ, LOGRANDO EL SECUESTRO DE ELEMENTOS SUSTRAÍDOS EN OTRA PROPIEDAD DE LA ZONA. EL HECHO DE USURPACIÓN Y ROBO FUE DENUNCIADO HORAS ANTES POR EL DAMNIFICADO, AL CUAL LO HABÍAN DESAPODERADO DE ALGUNAS DE SUS PERTENENCIAS (GARRAFA DE 10KG, TENAZAS, PARRILLA PLEGABLE Y SILLAS) PREVIO ROMPER EL CANDADO DE UNA TRANQUERA Y CAMBIAR SU CERRADURA. QUEDANDO EL HECHO TOTALMENTE ESCLARECIDO.
VILLA DOLORES – CONTROLES VEHICULARES EN LA VÍA PUBLICA
EN LA TARDE DE AYER SE CONSTATARON TRES INFRACCIONES AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DURANTE LOS CONTROLES VEHICULARES REALIZADOS EN ESTA CIUDAD, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE TRES MOTOCICLETAS. DOS POR FALTA DE CASCO, DOCUMENTACIÓN Y CHAPA PATENTE Y LA RESTANTE ADEMÁS POR CONDUCTOR MENOR DE EDAD.
VILLA DOLORES – VEHICULO CON PEDIDO DE SECUESTRO
22:15 HS DE AYER, EN AVENIDA SAN MARTÍN, SE LLEVO A CABO EL SECUESTRO UN AUTOMÓVIL RENAULT 18 CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 70 AÑOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, AL CONSTATAR DURANTE EL CONTROL QUE EL MISMO REGISTRA PEDIDO DE SECUESTRO, REQUERIDO POR LA JUSTICIA FEDERAL.
Leave a Comment
Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.
0 Comments