FRANCO MANZUR: SE VEN EFECTOS MUY POSITIVOS DE UNA POLITICA ECONOMICA ADECUADA DEL GOBIERNO NACIONAL

El empresario local que hace unas semanas hablara con nosotros sobre lo positivo que estaba siendo esta temporada estival y lo acertado del gobierno nacional, hoy nos envía un artículo publicado en el diario LA NACIÓN, donde dice coincidir plenamente con el análisis publicado por ese matutino de tirada nacional.

LA BALANZA COMERCIAL TUVO SUPERABIT DE 2128 MILLONES



Se revirtió el escenario frente a 2015, que había arrojado un déficit de US$ 2969 millones; en montos, crecieron un 1,7% las exportaciones, mientras que las importaciones cayeron un 6,9%

balanza comercial arrojó un superávit de US$ 2128 millones en 2016 para la Argentina, según los datos revelados hoy por el Indec el informe sobre el intercambio comercial correspondiente a Diciembre. De esta manera, se invirtió el escenario de 2015, que había cerrado con un déficit de US$ 2969 millones. Según el organismo, las exportaciones en 2016 totalizaron US$ 57.737 millones y registraron un crecimiento del 1,7% frente al acumulado de 2015. La comercialización al exterior de productos primarios registró un alza del 17,7%, informó el Indec, mientras que las de manufacturas de origen agropecuario (MOA) subieron un 0,2%. En tanto, cayeron un 11,5% las exportaciones de combustibles y energía y un 6,6% las de manufacturas de origen industrial (MOI). Las importaciones, mientras tanto, totalizaron US$ 55.610 millones el año pasado, con una caída interanual del 6,9% en montos. Según el Indec , en 2016 se redujo un 30,7% la importación de combustibles y lubricantes, mientras que también cayó la llegada del exterior de bienes intermedios (14,4%) y la de piezas y accesorios para bienes de capital (10,8%). No obstante, durante 2016 sí se incrementó la importación de vehículos automotores de pasajeros (33,5%), un factor directamente vinculado con el crecimiento del 10,2% en el volumen de pantentamientos de autos 0km informado por ACARA para el año.

En tanto, también subió la importación de bienes de consumo (9,1%) y la de bienes de capital (2,2%). Con las cifras de 2016, el comercio exterior de la Argentina cerró su quinto año en baja, luego del pico alcanzado en 2011. En aquel año, según el Indec, el país exportó por US$ 82.981 millones e importó por US$ 73.961 millones. De acuerdo a un informe elaborado por la consultora Abeceb, “los resultados interanuales deben matizarse, dado que la base de comparación de los últimos meses de 2015 puede resultar engañosa, teniendo en cuenta que las exportaciones se resintieron de manera significativa a fin de año frente a las expectativas de cambio de gobierno y a las perspectivas de devaluación del peso.”

Por otra parte, el informe destaca una “mayor diversificación de las exportaciones en cuanto a destinos, pero con una mayor concentración en cuanto a los sectores exportadores” y remarca que “una ampliación de la base de exportación a través de una cartera nacional más diversificada puede ayudar a reducir la volatilidad, fomentando así el crecimiento económico a largo plazo”.