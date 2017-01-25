VARIOS ACCIDENTES EN VILLA DOLORES
VILLA DOLORES – ACCIDENTE DE TRANSITO CON LESIONES LEVES.
14:30 HORAS DE LA VÍSPERA, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALLE LUÍS LAJE N° 1435, PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA 110CC. EN LA QUE SE CONDUCÍAN DOS MENORES DE EDAD, DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD; QUIEN APARENTEMENTE ENVISTIERON UN CAN Y PERDIERON EL CONTROL DEL RODADO, RESULTANDO AMBOS CON LESIONES LEVES SIENDO TRASLADADO AL HOSPITAL VILLA DOLORES DONDE RECIBIERON LA ASISTENCIA MEDICA NECESARIA.
VILLA DOLORES –ACCIDENTE DE TRANSITO CON LESIONES GRAVES.
18:10 HORAS DE LA VÍSPERA, OCURRIÓ OTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALLE HIPÓLITO IRIGOYEN N° 1050, PROTAGONIZADO POR UN VEHICULO UTILITARIO RENAULT MASTER CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 24 AÑOS CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE LA PUNTA – SAN LUÍS Y UNA MOTOCICLETA 110CC. EN LA QUE SE CONDUCÍA UN JOVEN DE 19 AÑOS DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD; RESULTANDO ESTE ULTIMO CON LESIONES GRAVES, FRACTURA DE MAXILAR SUPERIOR E INFERIOR, FRACTURA DE TABIQUE NASAL Y TRAUMATISMO DE CRÁNEO, POR LO QUE FUE TRASLADADO AL HOSPITAL VILLA DOLORES.
VILLA DOLORES –ACCIDENTE DE TRANSITO CON LESIONES GRAVES.
18:20 HORAS DE LA VÍSPERA, SE REGISTRO OTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN RUTA N° 148 ALTURA TRANSFORMADORES DE EPEC, PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA 110CC. CONDUCIDA POR UNA MUJER DE 46 AÑOS DOMICILIADA EN LAS TAPIAS, ACOMPAÑADA DE UN HOMBRE DE 56 DOMICILIADO EN CONCARAN; Y POR RAZÓN DE REVENTAR SU NEUMÁTICO DELANTERO, PIERDEN EL CONTROL CAYENDO A LA CARPETA ASFÁLTICA, RESULTANDO LA CONDUCTORA CON LESIONES LEVES. POR LO QUE FUE TRASLADADA AL HOSPITAL VILLA DOLORES PARA SU ASISTENCIA MÉDICA.
VILLA DOLORES – ALLANAMIENTO POSITIVO:
20:10 HORAS DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIALES DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES PROCEDIERON A REALIZAR ALLANAMIENTO EN UN DOMICILIO DE ESTA CIUDAD, EN RELACIÓN A UN HECHO DELICTUAL QUE SE INVESTIGA, LOGRANDO EL SECUESTRO DE VARIOS ELEMENTOS QUE QUEDARON DEPOSITADOS EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE, LOGRANDO ASÍ AVANZAR EN EL ESCLARECIMIENTO DE LA CAUSA.
VILLA DOLORES – CONTROLES VEHICULARES EN LA VÍA PUBLICA
EN LA TARDE DE AYER SE CONSTATARON TRES INFRACCIONES AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DURANTE LOS CONTROLES VEHICULARES REALIZADOS EN ESTA CIUDAD, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE CUATRO MOTOCICLETAS. DOS POR FALTA DE CASCO, DOCUMENTACIÓN Y CHAPA PATENTE Y LAS DOS RESTANTE ADEMÁS POR CONDUCTOR MENOR DE EDAD.
VILLA DOLORES – APREHENDIDO CÓDIGO DE CONVIVENCIA
22:00 HORAS DE AYER, PERSONAL DEL COMANDO DE ACCIÓN PREVENTIVA, PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN DESDE PLAZA SAN MARTÍN DE ESTA CIUDAD, DE UN HOMBRE DE 64 AÑOS DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, EL CUAL HABRÍA CAUSADO MOLESTIAS EN SITIOS PÚBLICOS. QUEDANDO A DISPOSICIÓN DE LA SR. AYTE. FISCAL.
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