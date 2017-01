NESTOR ERA PEOR QUE CRISTINA DIJO DUHALDE, “UN DIA LE PEGÓ A UN SECRETARIO”

El audio de la conversación entre Cristina Elisabet Kirchner y Oscar Parrilli que trascendió esta semana incluye algunas frases que podrían derivar en una nueva causa judicial a raíz de una denuncia que realizó el fiscal Guillermo Marijuán.

El diálogo sirvió también para comprender la relación de confianza que mantiene la ex jefa de Estado con el hombre que manejó los servicios de inteligencia durante el final de su gestión y el maltrato al que era sometido.

Una de las personas que conoció de cerca a los Kirchner es Eduardo Duhalde. Según declaró en diálogo con Jonathan Viale en radio La Red, no le sorprenden los modos de la ex mandataria. “Yo no le conozco ninguna amiga; cuando estuvo en el Congreso no cosechó ninguna amistad”, aseguró.

Sin embargo, de acuerdo a la visión de Duhalde, el ex presidente Néstor Kirchner solía ser aún más agresivo con sus colaboradores. A modo de ejemplo, el otrora gobernador de la provincia de Buenos Aires recordó algunas anécdotas.

“Yo lo he visto en la Embajada de España sacar a patadas a un secretario. Y un día entró un colaborador para que firmara unos papeles y le pegó”, lanzó.

Duhalde, presidente de la Argentina entre 2002 y 2003, ungió a Kirchner como su candidato en las elecciones presidenciales que terminaron dando inicio a un proyecto político que perduró durante 12 años. FUENTE:INFOBAE-