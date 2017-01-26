PARTE POLICIAL DEL DIA JUEVES
VILLA DE LAS ROSAS – ALLANAMIENTOS POSITIVOS ESCLARECEN ROBO
12:00 HS. RESULTADO DE UNA INVESTIGACIÓN LLEVADA A CABO POR DENUNCIA DE UN ROBO DOMICILIARIO OCURRIDO DÍAS ATRÁS EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS ROSAS, SE LLEVO A CABO EN LA VÍSPERA ALLANAMIENTOS EN ESA MISMA LOCALIDAD, LOGRANDO LA IDENTIFICACIÓN DE LOS SUPUESTOS AUTORES Y EL SECUESTRO DE, UN TV 32 PULGADAS Y UNA NETBOOK. ASIMISMO EN DICHOS PROCEDIMIENTOS SE SECUESTRO UNA ESCOPETA CALIBRE 16 INICIANDO SUMARIO POR TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO. POR ULTIMO SE LOGRO EL SECUESTRO DE TRES PLANTAS DE CANNABIS SATIVA DANDO PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE A LA FPA.
VILLA DOLORES – APREHENSIÓN DE MENOR POR HURTO
14:00 HORAS DE LA VÍSPERA, TRAS TOMAR CONOCIMIENTO DEL HURTO DE DINERO DESDE UNA AVICOLA UBICADA EN BARRIO COLON, SE MONTO DE INMEDIATO UN OPERATIVO EN EL SECTOR, LOGRANDO EN PROXIMIDADES DE AVENIDA CIRCUNVALACIÓN, A LA APREHENSIÓN DE UN MENOR DE 15 AÑOS QUE SE DESPLAZABA EN BICICLETA, VISTIENDO PRENDAS CONCORDANTES CON LAS DESCRIPTAS POR LA DAMNIFICADA Y LLEVANDO CONSIGO LA TOTALIDAD DEL DINERO SUSTRAÍDO.
VILLA DOLORES – DEAMBULACIÓN DE ANIMALES EN LA VÍA PUBLICA
20:40 DE AYER, SE SECUESTRO UN ANIMAL EQUINO SIN MARCA NI SEÑAL VISIBLE QUE DEAMBULABA POR CALLE PASO DE FATIMA DE ESTA CIUDAD, INICIANDOSE LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE DE TRANSITO CON LESIONES LEVES.
21:10 HS DE ANOCHE, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN AV. SAN MARTIN A LA ALTURA DEL 460, PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA GUERRERO 70 CC CONDUCIDA POR UNA MUJER DE 23 AÑOS CON DOMICILIO EN BARRIO LA FERIA QUE COLISIONO CON LA PUERTA DE UN AUTOMOVIL PEUGEOT 504 ESTACIONADO EN CIRCUNSTANCIAS QUE FUE ABIERTA POR SU OCUPANTE, UNA MUJER DE 31 AÑOS CON DOMICILIO EN MISMO BARRIO QUE LA ANTERIOR. LA CONDUCTORA DEL RODADO MENOR RESULTO CON LESIONES LEVES.
LAS ROSAS – ACCIDENTE DE TRANSITO CON LESIONES LEVES.
03:30 HS DE LA FECHA, OCURRIO ACCIDENTE DE TRANSITO EN RUTA 14 A LA ALTURA DE SECTOR DENOMINADO LOS COMETIERRA, ENTRE UN FIAT 128 CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 31 AÑOS ACOMPAÑADO DE UNA MUJER DE LA MISMA EDAD, AMBOS DE ESTA CIUDAD DE V.DOLORES Y UN AUTOMÓVIL VW GOL CONDUCIDO POR UNA MUJER DE 26 AÑOS CON DOMICILIO EN LAS RABONAS, RESULTANDO TODOS LOS INVOLUCRADOS CON EXCORIACIONES VARIAS.
CONTROLES VEHICULARES – INFRACCIONES AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA
EN EL DÍA DE AYER, SE CONSTATARON CINCO INFRACCIONES AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA CUAL MOTOCICLISTAS CIRCULABAN SIN CASCO PROTECTOR, DOCUMENTACIÓN DEL RODADO NI CHAPA PATENTE. HECHOS CONSTATADOS EN CONTROLES VEHICULARES EFECTUADOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JAVIER, LA PAZ Y CONLARA.
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