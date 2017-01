¿QUÉ PASA CON LOS CEDULONES PARA ABONAR TRIBUTOS DE RENTAS?

La Dirección General de Rentas ha decidido que los cedulones papel para el pago de impuestos provinciales como Inmobiliario o Automotor no se envían más a los contribuyentes.

Por ello se ha implementado el pago On line. En el caso de Impuesto Inmobiliario la primera cuota vence el 10 de febrero próximo y los contribuyentes cumplidores que no tiene deuda gozarán de un 30% de descuento, un 10% adicional si se abona en una cuota única y un 10% extra si lo hacen por el sistema On line.

Estuvimos en la Delegación Villa Dolores del organismo recaudador provincial y observamos una gran cantidad de gente (como lo demuestran las notas gráficas) asesorándose sobre la forma de pagar sus impuestos. Intentamos dialogar con algún responsable de la Delegación, pero nadie está autorizado a hacerlo. Lo cierto y concreto es que hay mucha gente que no está familiarizada con los medios informáticos y va a tener complicaciones a la hora de abonar sus obligaciones impositivas con la DGR.

Sería bueno que se simplifique el sistema, pero que le permita a los contribuyentes responsables cumplir con sus obligaciones tributarias en tiempo y forma.