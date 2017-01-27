CONDUCTORES MENORES DE EDAD RECUPERACION DE ELEMENTOS ROBADOS EN POLICIALES
LA PAZ – CONTROL VEHICULAR E INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA
10:00 HS DE LA VÍSPERA, EN CALLE BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE LA PAZ, SE SECUESTRO UNA MOTOCICLETA APPIA 150 CC CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 42 AÑOS, CONSTATÁNDOSE QUE DICHO RODADO CIRCULABA EN INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA POR FALTA DE CASCO, DOCUMENTACIÓN Y CHAPA PATENTE, INICIÁNDOSE LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES.
LAS ROSAS – INCENDIO
10:35 SE REGISTRO INCENDIO EN UN LOCAL COMERCIAL DEL RUBRO GASTRONOMICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS ROSAS, AFECTANDO UN CALEFÓN, UNA HELADERA Y PARTE DE MACHIMBRE, SIENDO EXTINGUIDO POR BOMBEROS DE ESA LOCALIDAD, SE INVESTIGAN LAS CAUSAS DE INICIO, ESTIMANDO SU ORIGEN EN UN CORTOCIRCUITO ELÉCTRICO.
VILLA DOLORES – RECUPERO DE MOTOCICLETA
13:20 HS DE AYER, TRAS UN RASTRILLAJE REALIZADO POR PERSONAL DE INVESTIGACIÓN EN RELACIÓN A LAS INVESTIGACIÓN INICIADA TIEMPO ATRÁS POR LA SUSTRACCIÓN DE UN MOTO, EN EL SECTOR DE BARRIO LAS ENCRUCIJADAS, SE SECUESTRO DESDE DENTRO DEL CAUSE DEL RÍO LOS SAUCES, ENTRE LAS MALEZAS, UNA MOTOCICLETA ZANELLA 110 CC SIN DOMINIO, RECUPERÁNDOSE EL VEHÍCULO CONTINUANDO CON LAS PESQUISAS A LOS FINES DE ESTABLECER LOS AUTORES.
VILLA DOLORES – RECUPERO DE BALANZA
13:25 HS DE LA VÍSPERA Y COMO RESULTADO DEL TRABAJO INVESTIGACIÓN LLEVADO A CABO POR PERSONAL DE LA BRIGADA, SE REALIZO ALLANAMIENTO EN UNA PROPIEDAD UBICADA EN BARRIO EL MILAGRO, LOGRANDO EL SECUESTRO DE UNA BALANZA COMERCIAL PARA 300 KG, DENUNCIADA COMO SUSTRAÍDA, LOGRÁNDOSE LA RECUPERACIÓN DEL ELEMENTO Y ESTABLECIÉNDOSE EL AUTOR, SE CONTINUA CON LAS DIRECTIVAS DE LA JUSTICIA.
VILLA DOLORES – DEAMBULACIÓN DE ANIMALES
15:30 HS. EN CALLE GENERAL PAZ DE ESTA CIUDAD SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UN ANIMAL EQUINO QUE DEAMBULABA LIBREMENTE POR ARTERIA REPRESENTADO UN PELIGRO PARA AUTOMOVILISTAS Y PEATONES, INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, EL ANIMAL QUEDO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
VILLA DOLORES – CONDUCTOR MENOR DE EDAD
15:50 DE AYER EN CALLE TORRES AMARAL DE BARRIO PIEDRA PINTADA, SE CONSTATO LA CIRCULACIÓN DE UNA MOTOCICLETA CONDUCIDA POR UN MENOR DE 13 AÑOS CON DOMICILIO EN SAUCE ARRIBA, POR LO QUE SE REALIZO EL SECUESTRO DEL RODADO INICIÁNDOSE LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES POR LA INFRACCIÓN AL ART. 104 DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA. (RESULTANDO INFRACTOR AQUEL MAYOR RESPONSABLE DE CONFIAR LA CONDUCCIÓN DEL RODADO A UN MENOR DE EDAD).
VILLA DOLORES – CONDUCTOR MENOR DE EDAD
17:45 HS DE AYER, EN AV. BELGRANO AL 1400 SE CONSTATO LA CIRCULACIÓN DE UNA MOTOCICLETA CONDUCIDA POR UN MENOR POR UN MENOR DE 15 AÑOS CON DOMICILIO EN BARRIO CENTRO ACOMPAÑADO DE OTRO DE 16 CON DOMICILIO EN BARRIO ALBERDI, HACIÉNDOLO SIN CASCO PROTECTOR NI DOCUMENTACIÓN DEL RODADO, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DEL RODADO Y AL INICIO DE ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL ART 104 DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA. (RESULTANDO INFRACTOR AQUEL MAYOR RESPONSABLE DE CONFIAR LA CONDUCCIÓN DEL RODADO A UN MENOR DE EDAD).
SAN JAVIER – CONTROL VEHICULAR E INFRACCIONES AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA
12:55 HS DE AYER, EN CONTROL VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, SE CONSTATARON DOS INFRACCIONES AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA POR CONDUCTORES DE MOTOCICLETAS QUE LO HACÍAN SIN CASCO PROTECTOR, DOCUMENTACIÓN DEL RODADO NI CHAPA PATENTE, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE LAS MISMAS Y EL INICIO DE LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
LOS HORNILLOS – ADULTERACIÓN DE OBJETO REGISTRABLE
19:30 HS. EN CONTROL VEHICULAR REALIZADO EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNILLOS, SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UN AUTOMÓVIL FORD FALCON AL CONSTATAR LA ADULTERACIÓN DE LA NUMERACIÓN DEL MOTOR. EL MISMO ERA CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 36 AÑOS CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE MENDOZA, LABRANDO ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES, QUEDANDO EL CONDUCTOR A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
LA POBLACIÓN – APREHENSIÓN POR PELIGRO DE INCENDIO
23:30 HS DE ANOCHE, EN LA LOCALIDAD DE LA POBLACIÓN, SE PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN DE UN HOMBRE DE 62 AÑOS CON DOMICILIO EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES QUIEN EN UN PREDIO PRIVADO SE ENCONTRABA QUEMANDO RESTOS VEGETALES PRODUCTO DE PODA, ABARCANDO UNA SUPERFICIE DE 6 X 4 METROS, LO QUE CONFIGURA UNA INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA INICIANDO ASI LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR PELIGRO DE INCENDIO.
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