IMPORTANTES PRECISIONES DE FUNCIONARIO MUNICIPAL

En la Municipalidad de nuestra ciudad, VDX dialogó con el Director de Recaudación, contador Juan Pablo Sastre, y le consultó sobre distintos aspectos que hacen al funcionamiento de su área y sobre otros temas puntuales relacionados con la actividad del Municipio.

¿Se ha prorrogado la primera cuota de la Tasa de Servicios a la propiedad?



Así es. Como solemos hacer todos los años, prorrogamos el primer vencimiento (23 de enero) porque tuvimos un retraso en la Tarifaria y hasta que se carga en el sistema y se controla que se liquide bien, todo se retrasa un poco. Si la gente quiere pagar, lo puede hacer en la Municipalidad. Lo que no tenemos son los cedulones en cada una de las casas.

¿Las dos primeras cuotas vencerán en febrero?



La primera va a vencer el 21 de febrero, la segunda se prorrogará para el mes de marzo, la tercera en los primeros días de abril y la cuarta ya en el vencimiento previsto para abril también.

¿El contribuyente que desee abonar todo el año, lo puede hacer?



Sí. Hoy ya hay gente que está pagando o la cuota o todo el año con el 30% de descuento en la Tasa de Servicios a la propiedad. En cuanto al Impuesto a los Automotores, en un par de días ya se podrá abonar con la misma modalidad.

¿Hubo desprolijidad en el sorteo de la Rifa del Festival?



No hubo desprolijidad. Por allí hubo alguna falla de comunicación y ya hemos aclarado todo. El sorteo fue realizado como dice la ley, con la presencia de escribano público. Los premios no fueron sorteados dos veces y en el acta del escribano está clarísimo cómo sucedieron los hechos y, tanto el premio de Mirta Baldini como el de Fernando Alasia, eran sujetos a revisión. En el primer caso se trató de una funcionaria municipal y el premio quedó para el número suplente y en el caso del primer premio, el señor Fernando Alasia es pareja de una trabajadora municipal y no había ningún impedimento para entregar el premio.

Desde nuestras columnas pensamos que el tema no está claro y seguramente la señora Rosa Altamirano seguirá insistiendo para tratar de recibir el premio, a pesar de que ya se entregó a Alasia.

¿En cuánto a los números que arrojó el Festival, de que se trata lo que figura como aporte municipal?



La Municipalidad siempre hace aportes al Festival.

¿De no haber existido ese aporte, el Festival hubiera dado importante pérdida?



El aporte siempre está, algunos años más y otros menos y cuando los fondos propios del Festival no alcanzan a cubrir los costos, aparecen estos aportes municipales.

¿A esta altura del año tienen el número real del porcentaje de cumplimiento en los tributos municipales por parte de los vecinos durante el 2.016?



Exactamente. Hemos tenido una muy buena recaudación durante el año pasado. La gente nos ha acompañado y ha pagado sus impuestos, a pesar de los conocidos problemas a nivel nacional y de la crisis económica. Esto es porque la gente ve que los dineros, de alguna manera, vuelven al pueblo y que la gestión municipal es ordenada y está bien encaminada

¿Qué incremento tienen los tributos municipales para este año?



En general tenemos un incremento de un 30% con respecto al año anterior.

¿Podemos decir que esta gestión municipal se está manejando prácticamente con recursos propios que provienen de los impuestos?



Exactamente. La Municipalidad está totalmente saneada, paga los sueldos al día y abona a los proveedores en tiempo y forma y todo ello es gracias al aporte que hacen los vfecinos.