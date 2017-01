HOY HACE 8 AÑOS DE UN GRAN DIA

En un día como este 29 de Enero de 2009, la ciudad de Villa Dolores estaba de fiesta, se inauguraba el Gran Teatro Griego, Una majestuosa obra necesaria que venía a cubrir una gran demanda en la sociedad y ocupaba terrenos que estaban cubiertos por la maleza desde décadas atrás. Se trataba de un coloso construido en piedra en una hectárea que incluye además del teatro un balneario de dos piletas, playones deportivos, paseos, confitería y oficinas públicas, un escenario de 25 por 14 metros, calles de acceso de 6 metros de ancho, camarines, juego de sanitarios, gran pórtico de ingreso con un imponente parque forestado con 100 palmeras traídas desde Misiones, se sitúa en parte de los predios del ferrocarril, cedidos al municipio, en el cruce de las avenidas San Martín y Deán Funes. El espacio es rodeado con 400 metros de una verja de piedra y rejas. La inversión fue en esa época de 2,5 millones de pesos. Esta obra marcaba el perfil transformador de una gestión de gobierno que quedará en la historia de la localidad. La inauguración que se vivió con gran júbilo estuvo presidida por quien entonces fuera presidenta de la republica, la Dra. Cristina Fernández, acompañada por el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti; el gobernador de la provincia de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; el ministro del Interior, Florencio Randazzo; el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zanini, el intendente de Villa Dolores, Juan Pereyra, autoridades nacionales, provinciales y municipales de varios distritos del país, e invitados especiales.

PALABRAS DEL GOBERNADOR: El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, sostuvo que el teatro que se inauguraba seriá “un lugar de encuentro para que se desarrolle la cultura y la creatividad de los habitantes de Villa Dolores”, que además recibirá expresiones culturales de otras localidades, según expresó. Asimismo, agradeció la iniciativa de la Presidenta en pos de culminar la construcción del Camino de las Altas Cumbres, con una inversión de 200 millones de pesos, a cargo del Estado nacional.

PALABRAS DE LA PRESIDENTA: “Señor intendente de Villa Dolores quiero decirles que estoy muy feliz de estar aquí en su pueblo inaugurando esta obra, Teatro Griego en Villa Dolores, que sé que usted la sonó, la pensó, la diseñó y la ejecutó. Cuando yo recién escuchaba contar su pasión por hacer me hacía acordar allá a mi lejano sur, en Río Gallegos, cuando también desde la intendencia uno soñaba con transformar la realidad que lo circunda, trabajar, y lo que se siente cuando uno ve la obra terminada. Mercedes Sosa fue la figura central del espectáculo musical de la noche con una concurrencia de más de nueve mil personas.

DIARIO DEMOCRACIA: Quien dejará asentada para la historia de los tiempos de cada actividad en nuestra ciudad, será el diario local DEMOCRACIA, que en ese 2009 el director y periodista fue el ya fallecido Oscar Tello. Oscar escribia las crónicas de las noticias y en un apartado agregaba las “apostillas” como él mismo las llamaba, aquí transcribimos las apostillas de esa jornada.

“Impresionante la jornada que se vivió ayer en esta ciudad, que tuvo su inicio en la residencia de Juan Pereyra donde se reunieron los de la Concertación…

-Ya se podía apreciar el peso que ha logrado a nivel nacional, políticamente hablando, el Intendente de esta ciudad. Cuando se retiró a buscar al Ministro Randazzo, fue elogiado por Gustavo López y Hugo Madonna, funcionarios a nivel nacional…

-El que no perdió tiempo fue Jorge Contreras, que junto a su equipo de colaboradores, logró entrevistarse con la diputada nacional Silvia Vazquez, otra peso pesado del kirchnerismo… muy contento de los resultados, por parte de la gente de Villa Sarmiento…

-Quedó dispuesto en esta reunión, realizar un congreso durante dos días, que se llevará a cabo en Vicente López o Mar del Plata… será en marzo, quieren formar el Partido de la Concertación…

-En la inauguración del Anfiteatro, desde primera hora estaban veteranos de Malvina de la ciudad de Córdoba. Cuando Cristina vió la bandera, los felicitó y dijo ser malvinense…

-Los únicos silbidos que se escucharon, fue cuando dieron a conocer el precio del Fernet. Qué fanáticos!!!

-A las 20.50 apareció el helicóptero. Se la veía saludar y alguien más lo hacía. Quién era? Sí, Juan Pereyra desde las alturas…

-Impresionante fue cuando Cristina se refirió a la dolorense Adela Recalde, con quien se hizo muy amiga en el sur. No alcanzó a terminar de decirlo, cuando se escuchó un alarido desde la tribuna: «Acá estoy»!!!, le gritaba a la Presidente, con quien después se abrazaron…

-Dos funcionarios dolorenses presentes, Oscar González y Medardo Ligorria…

-A Cristina le llamó la atención las bastoneras, a quienes les hizo algunas consultas desde el escenario…

-A las 21.15 ingresó la presidente, sola, y unos metros atrás, lo hizo el gobernador. Todos se preguntaron y el Intendente?

-A trancos largos se acercaba y cuando estuvo al lado de ambos, les levantó los brazos y la tribuna explotaba…

-Después de Cristina, el aplausómetro favoreció a Juan Pereyra… le ganó por poco la presidente…

-Nunca se habían escuchado tantos aplausos y gritos por Juan, ni cuando ganó las elecciones… y ahora con el respaldo de Cristina, qué se puede decir sobre el futuro?

-Pero fue más emocionante cuando Cristina le dijo a Pereyra que iban a pavimentar los ochos kilómetros de la avenida de circunvalación. Saltó como un resorte aplaudiendo…

-Hubo muchos compañeros presentes, como el «Nano» Monte, Carlos Stivel, incluso todos los intendentes y presidentes comunales de Unión por Córdoba del departamento San Javier…

-Estaba acalorada la presidente. Mucha agua y permanentemente con el abanico… los calorcitos de Villa Dolores son bravos…

-En la ruta Nacional 148 había un piquete de la gente del campo, mientras que frente al Teatro Griego, por la avenida San Martín, había pesos pesados kirchneristas de Córdoba… llamaba la atención que había quienes repartían gratis las entradas, pero no los dejaron ingresar, pese a que apoyaban a la presidente…

CRISTINA DIALOGO CON DEMOCRACIA

No todos los días llega un presidente de la Nación a ésta o cualquier otra comunidad pequeña del interior del país.

Por eso digno de resaltar el contacto establecido anoche con Cristina Fernández de Kirchner.

Pese a la tozudez de un hombre de seguridad, logramos ubicarnos y cuando la mandataria se retiraba saludando a la gente, nos presentamos y le solicitamos unas palabras:

«Como se llama el diario? DEMOCRACIA? Y tienen 64 años de vida, qué bárbaro!!!», señaló Cristina.

Seguidamente, comentó: «Vos sabes que DEMOCRACIA, el diario de la CGT, que fue creado por Evita y cerrado por el golpe de la Revolución Libertadora, me lo hizo recordar el nombre del diario de ustedes».

«Un beso para todo Villa Dolores y al Diario DEMOCRACIA; estoy muy feliz de estar acá», exclamó.

Por otra parte, valoró el encuentro imprevisto que mantuvo

con una amiga dolorense: «La verdad que fue una emoción el haberme encontrado con mi amiga Adela (hermana del «Chango» y de la «Bruja» Recalde), durante el acto inaugural.

«¡No se puede creer! A ella la conocí en Río Gallegos y nos hicimos muy amigas; siempre me hablaba de Villa Dolores, por eso a esta ciudad no la conocía físicamente, pero sí de mente, a través de mi amiga. Casi me muero cuando me gritó ‘acá estoy’ y ella casi se muere cuando yo la nombré. Es una cosa realmente es increíble», manifestó.

Con relación a la decisión de elegir Villa Dolores para visitar nuevamente Córdoba, respondió: «Debido a que me habían hablado tan bien de su intendente Juan Pereyra, de su gestión, de este Teatro Griego, que me parece increíble; por eso la visita. Mi felicidad es estar acompañando las grandes obras, ya que a las cosas buenas hay que darle mucha identidad y apoyarlas».-