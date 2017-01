DOLOR POR EL FALLECIMIENTO DE KUKI LANDINI

Share on Twitter

Share on Facebook

Mucho dolor y consternación causa en nuestra ciudad la temprana partida de un destacado futbolista de la Liga Dolorense y vecino de la ciudad. En La Carlota donde había emigrado hace algunos años, tras un ataque cardíaco murió Pedro Osmar Luis Landini, para todos el “Kuki”, con solo 42 años. Hijo de reconocida familia de nuestra ciudad, a quien acompañamos y enviamos desde aquí las más sentidas y profundas condolencias.

SE FUE CON LA PELOTA AL CIELO



Una vez más y como tantas, cuando la vida golpea tan temprano, no se encuentra explicación. Y así despertó La Carlota el sábado 28 de Enero con la triste noticia del fallecimiento de Pedro Osmar Luis Landini, para todos el “Kuki”, con solo 42 años le falló el corazón, ese CORAZON enorme que tenía el Profe como también lo llamaban. Luis Landini por la pelota de futbol a la que siempre trato bien, supo ganar amigos dentro y fuera de la cancha, consiguió el respeto de sus compañeros y rivales, desde su llegada de su Villa Dolores natal allá por el año 96 como refuerzo de Los Andes (A. Ledesma) con el que consiguió el Campeonato ese año, para pasar un par de años después a Jorge Ross donde jugo hasta su retiro (2012), con El Puente, el Kuki fue Campeón en las temporadas 2007 (DT Cachito Ortiz), 2008 (DT Adrián Bonetto), 2011 (DT Gustavo Zalazar), también fue Campeón Provincial (2010), además cinco veces Sub campeón 2003, 2005, 2006, 2009 y 2010. También incursiono en la dirección técnica fue en el Apertura de la Liga de Canals 2016 en Ross como ayudante de Manuel Marinelli, actualmente despuntaba el vicio como solemos decir jugando con los veteranos. Consternación, Dolor, Tristeza, Pena y hasta Bronca si bronca por cómo fue causo no solo en el futbol sino en la comunidad educativa, ya que Luis Landini se desempeñaba como profesor de educación física en distintas escuelas de la ciudad y región. Se fue un buen Jugador, un buen Compañero, un buen Amigo, un buen Padre, un Tipo derecho, quienes lo conocimos y tratamos sabemos y damos fe que así ha sido. Chau Kuki, chau Profe se te va a extrañar con esa tonada única de Traslasierra, y damos por cierto que ya estarás pateando un pelota y dando buenos consejos como siempre en el cielo. FUENTE. Traslasierra noticias-