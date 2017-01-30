POLICIALES DE FIN DE SEMANA
VILLA DE LAS ROSAS – CONTROLES VEHICULARES EN RUTAS
EN LA TARDE DEL SÁBADO SE LLEVARON A CABO CONTROLES VEHICULARES EN RUTA EN JURISDICCIÓN DE LA COMISARÍA DE VILLA DE LAS ROSAS, CONSTATANDO TRES INFRACCIONES AL CÓDIGO DE FALTA VIGENTE, EFECTUÁNDOSE EL SECUESTRO PREVENTIVO DE UNA PICKUP F100 Y DOS MOTOCICLETAS.
VILLA DOLORES – APREHENSIÓN POR AMENAZAS, VIOLACIÓN DE DOMICILIO Y DAÑO
01:45 HS DE AYER DOMINGO, EN CALLE 17 DE AGOSTO DE BARRIO BROCHERO, SE PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA DE UNA PAREJA, UN HOMBRE DE 31 Y UNA MUJER DE 39 QUIENES HABRÍAN DISCUTIDO CON EL DUEÑO DE UNA VIVIENDA, A QUIEN LE HABÍAN AMENAZADO Y PRODUCIDO DAÑOS EN LA CERRADURA DE UNA PUERTA. FUERON TRASLADADOS A LA COMISARÍA VILLA DOLORES A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE POR SUPUESTOS AUTORES DE LOS DELITOS DE AMENAZAS, VIOLACIÓN DE DOMICILIO Y DAÑO.
VILLA DOLORES – CONDUCCIÓN PELIGROSA – FALTA DE CASCO Y LICENCIA DE CONDUCIR.
19:00 HS DE AYER DOMINGO, EN CONTROL VEHICULAR EFECTUADO EN CALLE BELGRANO AL 150, SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UNA MOTOCICLETA MOTOMEL 110 CC CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 21 AÑOS CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRILLOS, QUE LO HACIA SIN LICENCIA DE CONDUCIR, ACOMPAÑADO DE UNA JOVEN DE 19 AÑOS CON DOMICILIO EN SAN PEDRO, AMBOS SIN CASCO PROTECTOR Y QUE A PESAR DEL EVIDENTE CONTROL VEHICULAR EN EL LUGAR, EL MOTOCICLISTA REALIZO UNA MANIOBRA BRUSCA PARA EVITAR COLISIONAR A UN UNIFORMADO. SE LABRAN EN CONSECUENCIA LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
LOS CERRILLOS – DESORDEN PUBLICO
19:40 HS DE LA VÍSPERA, EN EL BALNEARIO DE LA LOCALIDAD DE LOS CERRILLOS, SE INICIARON DE OFICIO ACTUACIONES SUMARIALES A CONSECUENCIA DE UN DESORDEN PUBLICO PROTAGONIZADO POR UN HOMBRE DE 25 Y OTRO DE 40 AÑOS, AMBOS TRABAJADORES GOLONDRINAS ORIUNDOS DE SANTIAGO DEL ESTERO Y BUENOS AIRES RESPECTIVAMENTE, MAS UN JOVEN DE 19 AÑOS Y DOS MENORES DE 16, LOS TRES CON DOMICILIO EN LOS CERRILLOS, QUIENES POR CAUSA A ESTABLECER, TODOS SE HABÍAN TOMADO A GOLPES DE PUÑO RESULTANDO LOS MAYORES, INFRACTORES AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
LA PAZ – PELIGRO DE INCENDIO
20:00 HS. EN UNA PROPIEDAD PRIVADA DE BARRIO NORTE DE LA LOCALIDAD DE LA PAZ, BOMBEROS DE DICHA LOCALIDAD LOGRARON EXTINGUIR EL FUEGO DE PASTOS SECOS, EL CUAL LLEGO A ABARCAR UNA EXTENSIÓN DE 20 X 30 MTS., SIN ALCANZAR A AFECTAR OTRAS PROPIEDADES, POR LO QUE SE INICIARON DE OFICIO, ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
VILLA DE LAS ROSAS – CONTROL VEHICULAR EN RUTA
21:00 HS. EN RUTA 14 ALTURA KM 114, JURISDICCIÓN DE LA COMISARÍA DE VILLA DE LAS ROSAS, SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UN CUATRICICLO MARCA MOTOMEL 250 CC, SIN DOMINIO, CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 30 AÑOS CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE LA CARLOTA QUE CARECÍA DE LICENCIA DE CONDUCIR. EN CONSECUENCIA SE LABRARON LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
VILLA DE LAS ROSAS – PRESENCIA DE ANIMALES EN PREDIO AJENO.
21:50 HS. EN CALLE ANTIGUAN DEL PARAJE LAS CHACRAS, SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE DOS ANIMALES EQUINOS QUE SE ENCONTRABAN EN EL PATIO TRASERO DE UNA VIVIENDA. SE IDENTIFICO AL PROPIETARIO Y RESPONSABLE DE DICHOS ANIMALES, TRATÁNDOSE DE OTRO VECINO DEL LUGAR, RESULTANDO INFRACTOR AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA POR LO QUE LABRAN LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES POR PRESENCIA DE ANIMALES EN PREDIO AJENO.
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