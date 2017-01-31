ACCIDENTES DE TRANSITO EN LOS POLICIALES
(FOTO ILUSTRATIVA)
VILLA DOLORES – ACCIDENTE DE TRANSITO CON DAÑOS MATERIALES
20:10 HORAS DE AYER, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALLE BELGRANO N° 330, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL PEUGEOT 308, CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 73 AÑOS Y UN AUTOMÓVIL RENAULT CLIO CONDUCIDA POR OTRO HOMBRE DE 30 AÑO, AMBOS CONDUCTORES DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD; RESULTANDO EL SINIESTRO SOLO CON DAÑOS MATERIALES EN LOS RODADOS..
VILLA DOLORES – ACCIDENTE DE TRANSITO CON LESIONADO LEVES
21:50 HORAS DE AYER, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO EN AVENIDA ESPAÑA Y CALLE INDEPENDENCIA, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL RENAULT 19, CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 35 AÑOS DOMICILIADO EN CONCARAN –SAN LUÍS Y UNA MOTOCICLETA ZANELLA 110CC. CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 18 AÑOS DOMICILIADO EN SAN PEDRO, QUIEN RESULTO CON LESIONES LEVES POR LO QUE FUE TRASLADADO AL HOSPITAL VILLA DOLORES DONDE RECIBIÓ ASISTENCIA MEDICA, RETIRÁNDOSE LUEGO A SU DOMICILIO.
VILLA DOLORES – SECUESTRO DE MOTOCICLETA POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN
03:30 HORAS DE LA FECHA, EFECTIVOS POLICIALES QUE SE ENCONTRABAN REALIZANDO CONTROL VEHICULAR EN EL INGRESO ESTE A ESTA CIUDAD, PROCEDIERON AL SECUESTRO DE UNA MOTOCICLETA MOTOMEL 110 CC CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 32 AÑOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, QUIEN CARECÍA DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA TRANSITAR; LABRANDO EN CONSECUENCIA LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
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