El club de los escraches, el terror de las famosas: Yanina Latorre, Susana Giménez, Lali Espósito y Vero Lozano

Llega el verano y con el sol, el mar y la arena las famosas se relajan y pueden ser fotografiadas sin el glamour con el que suelen mostrarse.

Aunque participen de producciones de fotos cuidadas, en la playa las famosas se olvidan de las guardias fotográficas, se muestran al natural y pueden enojarse si son “escrachadas”.

El caso más reciente fue el de Yanina Latorre, que desató su ira contra la revista “Paparazzi” luego de que publicara una foto tomando sol en Punta del Este: “Es un horror, mostraron mi mariposa. El fotógrafo es un atrevido y un maleducado. Me sacaron una foto muy fea en la que estoy tomando sol en la playa, una foto robada. Estoy muy fea, muy mal, con las piernas abiertas, sentada en una reposera y tomando sol a cara lavada. Tengo una tanguita y se me ve el inicio de la ‘cheicon’. Es innecesaria esa foto, se ve que me odia”.



La misma revista ya había publicado fotos de Verónica Lozano, acomodándose su malla con muy poco glamour.



Hace poco, quien también se enojó fue la estrella pop local, Lali Espósito, cuando fue tapa de revista “Pronto” muy acaramelada con su nuevo novio, Santiago Mocorrea, en la pileta de la casa que había alquilado en Punta Ballena.



Y si se habla de celebridades, es inevitable nombrar a Susana Giménez, Quien harta de que todos los veranos la fotografiaran haciendo topless en su mansión “La Mary”, construyó otra más lujosa y privada en Laguna Garzón, también en Uruguay.(FUENTE DV ESPECTACULOS)