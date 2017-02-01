BOLETIN INFORMATIVO POLICIAL DEL DIA MIERCOLES
INFRAGANTI, ESTABA POR ROBAR
10:30 HS. EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS ROSAS, PERSONAL POLICIAL ALERTADO POR VECINOS DEL LUGAR PROCEDIÓ A APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA DE UN HOMBRE DE 32 AÑOS CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNILLOS, QUIEN HABÍA INGRESADO SI AUTORIZACIÓN A UN LOCAL COMERCIAL QUE ES PARTE DE UNA VIVIENDA, QUE NO SE ENCONTRABA DISPONIBLE PARA LA ATENCIÓN AL PUBLICO. EL APREHENDIDO TRASLADADO Y ALOJADO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
ESTABAN ROBANDO CHOCLOS
16:15 HS EN EL INTERIOR DE UNA CHACRA UBICADA EN CALLE PASO DE FÁTIMA, PERSONAL DE LA PATRULLA ALERTADO POR VECINOS PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN DE CUATRO MENORES LOS CUALES TENÍAN EN SU PODER UNA MOCHILA CARGADA CON CHOCLOS DE LOS PRODUCIDOS EN EL LUGAR, QUE HABÍAN SIDO SUSTRAÍDOS, POR LO QUE FUERON TRASLADADOS A LA COMISARÍA VILLA DOLORES Y PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA CON COMPETENCIA DEL JUZGADO DE MENORES.
SECUESTRARON MARTILLO
18:10 HS. PERSONAL DE LA UNIDAD JUDICIAL JUNTAMENTE CON PERSONAL DE LA BRIGADA DE INVESTIGACIONES DIO CUMPLIMIENTO A OFICIO JUDICIAL DE ALLANAMIENTO PARA UNA VIVIENDA DE BARRIO ALBERDI, DONDE SE SECUESTRO UN MARTILLO, RELACIONADO A UN HECHO DENUNCIADO POR MALTRATO DE ANIMALES Y QUE SE INVESTIGA EN DICHA UNIDAD JUDICIAL.
LE ROBARON DESDE EL AUTO EN LA ESTACION DE SERVICIO
17:45 HS SE TOMO CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE UN LLAMADO TELEFÓNICO, DE LA SUSTRACCIÓN DE PERTENENCIAS DEL INTERIOR DE UN VEHICULO QUE SE ENCONTRABA ESTACIONADO SIN MEDIDAS DE SEGURIDAD EN UNA ESTACIÓN DE SERVICIO DE ESTA CIUDAD, RESULTANDO DAMNIFICADOS UNA PAREJA DE TURISTAS. SE INICIO INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE Y SE LOGRO IDENTIFICAR A LOS SUPUESTOS AUTORES, PROCEDIENDO A INSTALAR DE INMEDIATO UN OPERATIVO CERROJO DANDO PARTICIPACIÓN A POLICÍA CAMINERA, DPTAL SAN ALBERTO Y PUESTOS LIMÍTROFES. SE TRASMITIÓ LOS DATOS QUE PERMITIERON EN EL PUESTO CAMINERA DE LA POSTA, LA APREHENSIÓN DE LOS AUTORES (UN MASCULINO Y UN FEMENINO, MAYORES DE EDAD) Y EL RECUPERO DE LOS ELEMENTOS SUSTRAÍDOS, ENTRE ELLOS DINERO EN EFECTIVO Y ELEMENTOS PERSONALES, QUEDANDO LOS MISMOS DETENIDOS A DISPOSICIÓN DE LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN ACTUANTE.
OTRO ALLANAMIENTO EN CAUSA ESCUELA SAN MARTIN
20:30 HORAS. EN UNA VIVIENDA DE BARRIO 9 DE JULIO SE LLEVO A CABO ALLANAMIENTO REALIZADO POR PERSONAL DE INVESTIGACIONES LOGRANDO COMO RESULTADO EL SECUESTRO DE ELEMENTOS COMESTIBLES RELACIONADOS CON UN HECHO QUE SE INVESTIGA Y EN EL CUAL RESULTA DAMNIFICADA LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL SAN MARTÍN.
REGISTRO DE LLUVIAS
LOS CERRILLOS 04 MM,
SAN JOSE 04 MM,
VILLA DOLORES 15 MM,
LAS TAPIAS, 10 MM,
SAN JAVIER 05 MM,
LAS ROSAS 03 MM,
LOS HORNILOS 03 MM.
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